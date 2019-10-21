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على طريقته الخاصة.. أحمد حلمي يحتفل بحصوله على جائزة نجمة دبي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:57 م
احمد حلمي
احمد حلمي
لوجين سامح
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نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له من أمام ممشى دبي للمشاهير، الذي قام المؤتمر الصحفي الخاص به أمس 20 أكتوبر.

وقال أحمد: "أي تكريم أو جايزة كنت بستلمها وأروح بيها بيتنا عادي، دي أول مرة أخد جايزة ماروحش بيها، متزعلوش بقى لو صحيتوا الصبح مالقتوش الرصيف".

يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الإجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".‏

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية، هو فيلم "خيال مآتة" الذي عُرض ضمن سباق أفلام عيد الأضحى، حيث وصلت إيراداته إلى ما يقرب 29 مليون جنيه، وكانت أحداثه تدور حول جد قام بسرقة البروش الخاص بالراحلة "أم كلثوم" في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.

يُذكر أن فيلم "خيال مآتة" من بطولة: أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حسن حسني، حمدي الميرغني، ياسر الطوبجي، إنعام سالوسة، عبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وفي سياق آخر، قد كشف الفنان أحمد حلمي من خلال برنامج the insider بالعربي، عن أصعب المشاهد التي واجهته أثناء تجسيده لشخصية "يكن" ضمن أحداث فيلم "خيال مآتة"، مؤكدًا أن الصعوبات كانت تكمن في الإرهاق الكبير الذي تعرضله في تجسيد شخصية الرجل العجوز، مُضيفًا أنها تطلبت وقتًا وجهدًا كبيرًا في الماكياج.

بينما كانت آخر أعماله التليفزيونية هو مسلسل "العملية مسي"، الذي قام فيه بأداء صوتي فقط من خلال شخصية القرد، حيث عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2014، وكانت أحداثه تدور في في إطار كوميدي حول قرد يُدعى "ميسي"، الذي تربى في إحدى المناطق الشعبية، وتقوم السلطات المصرية بتجنيده لكي يقوم بالعمل معهم من أجل متابعة الأنشطة التي تقوم بها العميلة الأمريكية، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

مسلسل "العملية مسي" من بطولة: أحمد حلمي، بشرى، صلاح عبد الله، إيمان السيد، مريم سعيد صالح، سليمان عيد، من تأليف إيهاب إمام وتامر نادي، وإخراج أحمد مناويشي.
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