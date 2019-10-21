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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة .. و"السوقي" يخسر 2.3 مليار جنيه في ظل غياب المحفزات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:40 م
اخبار البورصة المصرية
اخبار البورصة المصرية
نيفين سمير
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خسرت البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الاثنين ، نحو  2.3 مليار جنيه ليغلق رأس مالها السوقي عند مستوى 715.5 مليار جنيه، تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ، مصحوبة بضعف قيم التداولات وغياب شهية المخاطرة عن المشهد .

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30"  الرئيسي بختام التعاملات بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14178.5 نقطة، كماهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 536 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1418  نقطة..
 

تداولات البورصة المصرية 

وعلي صعيد التداولات اليوم فكانت ضعيفة جدا إذ بلغ حجم التداول على الأسهم  بالبورصة المصرية 136.3 مليون ورقة مالية بقيمة 438.4 مليون جنيه، وكان ذلك عبر تنفيذ 17ألف عملية لعدد 161 شركة، حيث ارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة المصرية  ، وانخفضت 80 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً 

تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي الأكثر إرتفاعاً بالبورصة اليوم بسعر 7.2 جنيه وبنسبة إرتفاع بلغت 6.7% ، فيما تصدر سهم العربية للمحابس الأكثر تراجعاً بقيمة 0.627 جنيه وبنسبة تراجع 5.1% 


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

إتجهت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية نحو الشراء بصافي 6.9 مليون جنيه ، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي 6.2 مليون جنيه ، و680.6 ألف جنيه علي التوالي 

قطاع الإتصالات هو الأكثر تداولا بالبورصة اليوم بقيمة 34.9 مليون جنيه 

 تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية  اليوم محققاً قسمة تداولات بـ 34.9 مليون جنيه وبأحجام تداولات وصلت الي 48.8 مليون ورقة تلاه قطاع العقارات بقيمة تداولات 96.8 مليون جنيه.


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