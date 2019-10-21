لأول مرة.. أسرار وحكايات أسرة عمرو محمود ياسين مع منى الشاذلي على CBC (صور)

يحل الفنان عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة وابنهما وابنتهما، لأول مرة، ضيوف على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، يوم الخميس المقبل.

يتناول اللقاء أحاديث متباينة عن النجاح الكبير لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، وكذلك حياتهم الأسرية، حيث تشتمل الحلقة على بعض الألعاب الطريفة.

يبث برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكرى، ومن أنتاج أحمد عبدالعاطى، وشركة سينرجى للإنتاج.

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قام الفنان الشاب محمد الشرنوبي، بالترويج لمشاركته في "مسلسل نصيبي وقسمتك 3"، والذي يشارك فيه من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"، حيث قام بنشر الصورة الدعائية للمسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث علق "الشرنوبي" علي الصورة وكتب "اتفرجوا علي حكاية ما تيجي يا مليجي، علي مدار الأسبوع من الأحد للخميس، الساعة ٩ بتوقيت القاهرة، علي قناة 4MBC".

كما ظهر الفنان محمد شرنوبي متوسطاً البوستر الدعائي للمسلسل وظهر مرة أخري في البوستر، والذي يشير أنه يقدم شخصيتين مختلفتين في حكاية "ما تيجي يا مليجي" لمسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

ويشاركه في بطولة العمل من خلال حكاية "ما تيجي يا مليجي"، الفنانة الشابة هدي المفتي والفنانة هبه عبدالغني والفنان محمود حجازي، والفنانة دنيا عبدالعزيز، مسلسل نصيبي وقسمتك من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني والتوزيع لمالكها المنتج تامر مرسي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

ويذكر أنه تعاونا الفنان محمد الشرنوبي مع الفنانة لصاعدة هدي المفتي من خلال مسلسل "كأنه امبارح" والذي حقق نجاحاً كبيراً كثنائي أمام الكاميرا، وكانت هذه هي المرة الأولي للفنانة هدي المفتي كممثلة وشاركت كبطلة في المسلسل وأثبتت موهبتها التمثيلية، وحققت نجاحاً كبيراً.

مسلسل نصيبي وقسمتك ينتمي للمسلسلات ذات ال60 حلقة، دارت أحداثه في اطار تشويقي، مع تصاعد الأحداث حول اختطاف ابن عائلة ثرية وهو طفل ومازالت أسرته تبحث عنه بعد مرور عشرين عاماً علي غيابه، المسلسل من بطولة راينا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، هدي المفتي، مايان السيد، هالد أنور، حنان سليمان.