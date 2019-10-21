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فرنسا تتهم 9 أشخاص بتمويل الإرهاب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:51 م
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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اتهمت السلطات القضائية في بلجيكا وفرنسا تسعة أشخاص بتمويل الإرهاب والمشاركة في أنشطة إرهابية.

وتمت التحقيقات الأمنية التي تلت الغارات والاعتقالات في المدن البلجيكية والفرنسية في إطار التنسيق الأمني والقضائي بين بروكسل وباريس.

وصادر المحققون البلجيكيون مبالغ كبيرة من المال تتراوح بين 8000، و10000 يورو خلال عمليات البحث.

ووفقًا لمكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي؛ فإن الأموال التي تم جمعها في فرنسا وبلجيكا كانت موجهة لزوجات داعش، الذين لم يتم تحديد رقمهم، لدفع المهربين للفرار من احتجازهم في سوريا.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، داهمت الشرطة البلجيكية مواقع واعتقلت عددًا من المشتبه بهم لقيامهم بإرسال أموال إلى شمال شرق سوريا لتسهيل تهريب النساء من عائلات داعش من معسكرات كردية هناك، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وأخبر بول فان تيجيلت لجنة برلمانية أن رجلين وثلاث نساء، إما بلجيكيات أو لهن صلات ببلجيكا، لم يعدن في السجن في معسكر حيث تم احتجازهم تحت السيطرة الكردية منذ هزيمة داعش من قبل الولايات المتحدة قوات التحالف المدعومة في عام 2017. في باريس.

وحاكم مساء الجمعة القضاء الفرنسي سبعة معتقلين بتهمة تمويل الإرهاب وجمع الأموال لإرسالها إلى محتجزي داعش في سوريا لمساعدتهم على الهرب.

وتم القبض على السبعة في غارة استولى فيها المحققون على هواتفهم وبرامج تشغيل يو اس بي.

منذ أن شنت تركيا هجومها على سوريا، تخشى الدول الغربية أن يهرب 12000 متطرف يحتجزهم الأكراد، بما في ذلك 2500 إلى 3000 أجنبي.

والهدف المعلن من توغل تركيا في شمال سوريا هو إنشاء "منطقة آمنة" لإعادة توطين العديد من 3.6 مليون لاجئ حرب سوري تستضيفهم. تسعى أنقرة أيضًا إلى إلحاق الهزيمة بوحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها جماعة إرهابية متحالفة مع المتمردين الانفصاليين الأكراد في تركيا.

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