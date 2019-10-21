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أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم 21 -10- 2019.. غياب شيكابالا ومفاجأة شوبير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:36 م
شيكابالا
شيكابالا
محمد جمال
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يقدم "الفجر الرياضي" نشرة بأهم الأحداث الرياضية خلال اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر 2019، وما شهده اليوم من أبرز الأحداث الرياضية المحلية، ويعد أبرزها هو تأك غياب قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عن مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، وأيضاً إعلان الإعلامى الكبير أحمد شوبير عن إقاراب حل أزمة اتحاد الكرة مع الأهلي وموافقة فايلر علي تجديد رباعي الفريق.

 

غياب نجم الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالى

تأكد غياب نجم نادى الزمالك وقائده محمود عبدالرازق شيكابالا عن مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالى والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم علي ملعب السلام ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

 نتيجة بحث الصور عن شيكابالا الفجر

الجهاز الطبي للأهلي لا يستعجل عودة مدافع الفريق

أصيب محمود متولى مدافع النادي الأهلي والوافد الجديد من النادي الإسماعيلي، خلال لقاء السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي والزمالك منذ شهر، في العضلة الخلفيه، مما تقرر إن يكون اللاعب بعيداً عن الملاعب لمدة أسابيع، وقرر الجهاز الطبي أن يكون اللاعب عائد بحالة جيدة وعدم الإستعجال، وقام الجهاز الطبي اليوم بحقن اللاعب بحقنة بلازما لعودة اللاعب خلال الفترة القادمة.

 نتيجة بحث الصور عن محمود متولي الفجر

لجنة المسابقات تجري تعديلاً علي مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري بسبب الزمالك

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي تعديل علي مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم علي ملعب المكس، بسبب مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، وتقرر إقامة المباراة في تمام الخامسة ونصف مساءاً بدلاً من الثامنة، حتي لا تتعارض مع مباراة الأبيض.

 

شوبير يعلن.. أزمة اتحاد الكرة والأهلي في طريقها للحل

أكد أحمد شوبير الإعلامي الكبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الأثنين، أن أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة القمة في طريقها للحل مؤكداً أن هناك العديد من الوسطاء والمسؤولين تدخلوا فى الأمر لإيجاد حلول بين الأهلى واتحاد الكرة من أجل مصلحة الكرة المصرية، وكان الأهلي قد أصدر بيان رفض فيه لعب مبارياته ببطولة الدوري إلا عندما يواجه نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري.

 نتيجة بحث الصور عن شوبير الفجر

فايلر يوافق علي التجديد لنجوم الأهلي

وافق رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للنادي الأهلي، علي التجديد لرباعي الفريق حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، والتى تنتهى عقودهم خلال الفترة القادمة، بسبب ما يتمتعوا من خبرات كبيرة وما قدموه للنادى الأهلي خلال السنوات الماضية، وأعطى المدرب السويسري موافقته للجنة الكرة لتجديد عقود اللاعبين.

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اليون الزمالك وجينراسيون فوت اتحاد الكرة والأهلي أهم أخبار الرياضة المصرية أهم أخبار الرياضة

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