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"صندوق العشوائيات": 318 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق غير المخططة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:37 م
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
رقية جمال
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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق يعمل وفقًا لخطة الدولة مع عدة جهات، ويسعى لتطوير الحياة بالكامل وبناء مجتمع متكامل للمواطنين وليس التطوير العمراني فقط.

وأضاف "صديق"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC مصر"، اليوم الاثنين، أنه تم إنفاق 900 مليون جنيه على تطوير العشوائيات غير المخططة، و22 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة حتى الآن من بين 31 مليار جنيه تم رصدها لها، مشددًا على أن تطوير العشوائيات الغير مخططة ستصل تكلفته لـ 318 مليار جنيه والتي مقرر لها الـ 10 سنوات القادمة.

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات: "الدولة المصرية لا تستخسر أي شيء في تطوير العشوائيات، مشيرًا إلى أن ديناميكية العمل تعمل في جميع الاتجاهات"، موضحًا أنه يتم الانتهاء من العشوائيات الغير أمنة بنهائية عام 2020، بتكلفة 31 مليار جنيه.

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