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العين الإماراتي يطلب شراء "فيراري" الأهلي مقابل ١٥٠ ألف دولار
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:25 م
علي نبوي
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أرسل نادي العين الإماراتي عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي من أجل التعاقد مع شادي رضوان "فيراري" لاعب فريق الشباب بالنادي.
وطلب مسئولو النادي الإماراتي ضم اللاعب بصفة نهائية مقابل دفع ١٥٠ ألف دولار.
وكان رضوان قد لفت الأنظار بشدة مع فريق الشباب بالأهلي في الموسم الماضي، كما تم اختياره ضمن أفضل ٦٠ موهبة في العالم وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وطلب مسئولو النادي الإماراتي ضم اللاعب بصفة نهائية مقابل دفع ١٥٠ ألف دولار.
وكان رضوان قد لفت الأنظار بشدة مع فريق الشباب بالأهلي في الموسم الماضي، كما تم اختياره ضمن أفضل ٦٠ موهبة في العالم وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
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