Advertisements

لبنان.. إقرار 17 بند من الورقة الإصلاحية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:13 م
سعد الحريري
سعد الحريري
وكالات
Advertisements
Advertisements

أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.

 

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة لها عبر "تويتر"، ظهر اليوم: "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية وأقر حتى الآن 17 بندا منها"، لافتة إلى أن "أجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي".

 

ويواصل اللبنانيون، اليوم، الخروج مجددا إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.

 

وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

 

كذلك سيتم بيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، بالإضافة إلى بيع قسم من بعض المؤسسات التي تملكها الدولة مثل middle east وغيرها.

 

وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.

 وقد أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري، عن ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.

 

وحملت الورقة خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

 

وكان اللافت في الورقة إشارة أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، فيما تتحدث مصادر عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد.

 

كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز. 

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنانيون رئيس الوزراء سعد الحريري الورقة الإصلاحية ازمة الاحتجاجات 17 بند

موضوعات متعلقة

الحريري يرد على مصرف لبنان: الإضراب محظور

غدًا.. مجلس الوزراء اللبناني ينتهي من مشروع أول الموازنة منذ سنوات

بنود ورقة رئيس الوزراء اللبناني الاقتصادية لحل أزمة الاحتجاجات

بيان للمتظاهرين بلبنان يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

المتظاهرون اللبنانيون يردون على "الورقة الإصلاحية" للحريري

الحريري يدعو الحكومة اللبنانية إلى اجتماع طارئ

"الحريري" يتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة قرارات إصلاحية

طائرة استطلاع "معادية" تحلق فوق مناطق لبنانية

"سكاي نيوز": "ورقة الإصلاحات" تتسبب بخلافات داخل الحكومة اللبنانية

إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب العام في لبنان

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ حوالي 23 ساعة

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ يوم

إسلام الشاطر يصدم الأهلي ويعلن العقوبة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يعود إلى برشلونة

منذ نصف ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:32 م

مرتضى يفجرها: اتفاقي مع الأمن على مواجهة الأهلي للجونة ولا تراجع عن ذلك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة مباراة الأهلي والجونة

11:23 ص

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

03:39 م

منزل محمود الخطيب يطبخ قرار الأهلي الأخير

12:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status