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تغيير وحيد في تشكيل برشلونة أمام سلافيا براج

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:12 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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يرفض الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إجراء تغييرات كثيرة في تشكيا الفريق بالمباراة المقبلة أمام سلافيا براغ التشيكي.

ويواجه برشلونة مضيفه سلافيا براغ التشيكي بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن فالفيردي سيجري تغييرًا وحيدًا في تشكيل الفريق أمام سلافيا براغ والذي خاض مباراة إيبار بالليجا.

وأضافت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن فالفيردي سيدفع بسيميدو بدلًا من سيرجيو روبيرتو المصاب ليكون هو اللاعب الوحيد الذي سيطرأ على تشكيل برشلونة بالنظر لمباراة إيبار.

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ميسي دوري ابطال اوروبا دوري ابطال برشلونة

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