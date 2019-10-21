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ضبط سائق بحوزته أدوية مجهولة المصدر في النزهة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:06 م
المتهم
المتهم
هبه عبد الحفيظ
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط سائق بحوزته أدوية مجهولة المصدر بالنزهة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة من مباحث إدارة تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي بمحور جوزيف تيتو في النزهة، تمكنت من ضبط "حسن. ي"، 19 سنة، سائق، اثناء استقلاله السيارة النقل رقم وهـ ب 693، وبحوزته كمية من العقاقير والأدوية عبارة عن" 73 عبوة من عقار التيموكسيفلوكس، 58 عبوة من عقار الفا بونيد، 33 عبوة من عقار فولسازولدين، 12 عبوة مدون عليها باللغة الإنجليزية "عبوة من عقار جرانتيريل" وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها 74 عبوة من عقار ميا فيبرول المخدر بإجمالي 1470 قرصا مخدرا.

وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها، تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.

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الكلمات المفتاحية

النزهة ادوية مجهولة المصدر

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