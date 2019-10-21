السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

استقبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.





على جانب آخر، يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مباحثات مع نظيره الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بمقر مجلس الوزراء، اليوم؛ لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وسيشهد رئيسا الوزراء توقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وذلك عقب جلسة المباحثات.









وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيارة رئيس الوزراء الكويتى والوفد المرافق له، تأتى تأكيداً لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تنامياً ملحوظاً خلال هذه المرحلة، وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما، كما يجب البناء أيضا على ما تم من زيارات متبادلة ناجحة بين البلدين على كافة المستويات تستهدف الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف.



