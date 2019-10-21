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بـ100 كيلو أسلاك كهربائية.. سقوط عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالعمرانية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط أربعة من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم 100 كيلو أسلاك كهربائية، 200 مفتاح كهربائي، بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية، مفاده، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهم 100 كيلو جرام من الأسلاك الكهربائية النحاسية، 200 مفتاح كهربائي، ومقص حديدي.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات الأسلاك النحاسية، وقيامهم بسرقة المضبوطات من عقار تحت الإنشاء بمنطقة القطامية بالقاهرة، وكانوا في طريقهم لبيعها.

وباستدعاء مسئولي الموقع المشار إليه بمعرفة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تعرف على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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