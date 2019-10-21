صعود جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية خلال تعاملات اليوم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت تعاملات  اليوم الاثنين، علي ارتفاع  مدفوعة بصعود قطاع البنوك ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحا 15.450 نقطة ليصل إلى مستوى 5752.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً 21.470 نقطة ليصل إلى مستوى 6273.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً 1.020 نقطة ليصل إلى مستوى 4734.54 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 94.4 مليون سهم بقيمة 11.4 مليون دينار كويتى عبر 3508 صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.07%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.
 
وجاء سهم "شركة المعدات القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 29.82%، تلاه الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 15.74%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 14.59%، فيما تصدر سهم "شركة تصنيف وتحصيل الأموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.82% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.74%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.68%.

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