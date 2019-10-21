بـ8 كيلو استروكس.. سقوط تاجري "كيف" حولا مسكنا لتصنيع المخدرات بالجيزة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
المتهمان
المتهمان
هبه عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزتهما 8 كيلو جرام من مخدر الإستروكس.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة) بالاتجار في مخدر الإستروكس على نطاق واسع متخذين من مسكن أحدهما مكانًا لتصنيع المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 8 كيلو جرام - 500 جرام من مادة الكيتامين الخام المستخدمة في تصنيع مخدر الإستروكس - فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال تصنيع مخدر الإستروكس بقصد الاتجار، وحيازة السلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

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الجيزة استروكس

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