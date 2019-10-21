خبيرة : توقعات بعودة الأجانب الي التعاملات المكثفة بالبورصة خلال تعاملات اليوم

rقالت حنان رمسيس خبيرة أسوق المال أنه بعد التباين التي حققتة مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الاحد اول جلسات الاسبوع ، واستطاعتها إنتقالها تدريجيا من المنطقة الحمراء الي المنطقة الخضراء بسبب الاداء الإيجابي لسهم البنك التجاري الدولي صاحب اكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة ، وبسبب الأخبار الإيجابية والتي تتعلق بسهم القلعة التي جعل السهم يرتفع خلال الجلسة بنسبة تقترب من 4% .





وأوضحت رمسيس في تصريح خاص ل" فجر " أنه قد اصبح من المتوقع إستكمال المؤشرات رحلة الصعود وخاصة ان جلسة أمس كانت التداولات فيها متدنية بسبب إهتمام المتعاملين الأجانب بالسندات الدولارية التي تصدرها الدولة كل احد لسد عجز الموازنة









وتوقعت رمسيس بدا من جلسة اليوم ، عودة الأجانب الي التعاملات المكثفة ، ولكن وجهة نظرهم وتكوينهم لمراكزهم الشرائية سيكون محدد بالعديد من المحددات السياسية والجيوسياسية، منها تصاعد التوتر في لبنان وكم التداولات وتدني أسعار الاسهم وإقتراب المؤشرات من مناطق دعمها من الجائز أن يكون لة قول أخر .





وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد في المنطقة الخضراء بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب ، وسجل المؤشر الرئيسي بختام الجلسة ارتفاع بنسبة 0.24%، وأغلق عند مستوى 14239 نقطة ، جاء ذلك بدعم من سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني الذي ارتفع بنسبة 1.10%، وأغلق عند مستوى 79.76 جنيه.





وارتفع كل من مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ، وسجلت أحجام التداولات 336.244 مليون جنيه على 167 شركة من خلال 16069 عملية.





وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 65 شركة مقابل تراجع 58 في حين لم تتغير أسعار 44 سهم ، واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، محققين صافي بقيمة 15.706 مليون جنيه، منها 17.433 مليون جنيه للمؤسسات، و1.726 مليون جنيه للأفراد.





في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين، وسجلوا صافي بقيمة 14.489 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 28.106 مليون جنيه مقابل 13.616 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.





وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مبيعات بقيمة 1.216 مليون جنيه بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 4.033 مليون جنيه مقابل 2.816 مليون جنيه صافي شراءمن المؤسسات.





واستحوذ المصريون على نسبة 85.9% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على 7.38% والعرب على 6.72% بعد استبعاد الصفقات.





وسيطرت المؤسسات على 18.64% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.35% ، وتصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.78%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.41%، يليه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 7.23%.





في حين تصدر سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.79%، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 3.50%، ثم سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 3.36%.