"تصريح من ترامب بشأن سوريا" الأبرز.. 4 أشياء حدثت وأنت نائم





شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ "ترامب" يؤيد إبقاء 200 من القوات الخاصة الأمريكية في شرق سوريا، وحملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة





"ترامب" يؤيد إبقاء 200 من القوات الخاصة الأمريكية في شرق سوريا

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد إبقاء مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في شرق سوريا لمحاربة جماعة "داعش" الإرهابية.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، إذا قرر "ترامب" ترك عدة مئات من الأفراد العسكريين في شرق سوريا، ستكون هذه هي المرة الثانية منذ بداية العام الذي يلغى فيه أمره الخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا.





وقال مصدر الصحيفة، إنه منذ الأسبوع الماضي كان الرئيس الأمريكي يفكر في ترك نحو 200 من قوات الكوماندوز في شمال شرق سوريا لمحاربة الإرهاب.





وأضافت، أنه من المرجح أن تكون القوات الأمريكية موجودة على طول الحدود مع العراق خارج المنطقة الآمنة التي اتفق عليها نائب الرئيس الامريكي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وبحسب الصحيفة، فإنه بالإضافة إلى الهدف الرئيسي - منع عودة "داعش" في سوريا أو العراق المجاور - من المهم للولايات المتحدة مساعدة الأكراد في الحفاظ على السيطرة على حقول النفط في الشرق.





وأكد ثلاثة ممثلين عن الإدارة الرئاسية ووزارة الدفاع، أن كبار السياسيين والقادة الأمريكيين ناقشوا مثل هذه الخطة.





وكما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، يتردد "ترامب"، الآن بين خيارين، إما لتحقيق الهدف النهائي وإرسال الجيش الأمريكي إلى الوطن من سوريا وإنهاء الحرب أو التأكد من استمرار السيطرة على "داعش" وإضعافها.





وبالنسبة لبعض المسؤولين، قد يقول "ترامب"، إن نشر الكتيبة الصغيرة هو وسيلة معقولة لضمان الأمن في المنطقة وفي الولايات المتحدة، دون الإخلال بوعده.





في معرض تعليقه على إمكانية ترك عدد صغير من الأفراد العسكريين في شرق سوريا، قال البيت الأبيض، إن هذا لم يكن تغييرًا في السياسة، لأن الغرض الرئيسي من الانسحاب كان حماية الناس.





وقال "ترامب" في 7 أكتوبر، إن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من شمال شرق سوريا.





أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في جميع أنحاء لبنان قبل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي في البلاد.





الحكومة اللبنانية تسارع للرد على الاحتجاجات الجماهيرية

في صباح اليوم الاثنين، فرض المتظاهرون حواجز على التقاطعات الرئيسية في بيروت وغيرها من المدن والبلدات في اليوم الخامس من الاحتجاجات الناجمة عن الضرائب الجديدة المقترحة.





شارك مئات الآلاف في الاحتجاجات الجماهيرية يوم الأحد والتي كانت الأكبر منذ عام 2005.





سيقدم رئيس الوزراء سعد الحريري خطة إصلاح خلال الاجتماع الحكومي الصباحي في القصر الرئاسي في ضاحية بعبدا جنوب شرق بيروت.





يقول العديد من المحتجين إنهم لا يثقون بأي خطة من قبل الحكومة الحالية. لقد دعوا مجلس الوزراء المكون من 30 عضوًا إلى الاستقالة والاستعاضة عنه بحكومة أصغر مكونة من تكنوقراط بدلًا من أعضاء الفصائل السياسية.





وزير الدفاع الأمريكي يزور أفغانستان

يسعى مارك إسبر لتقييم مباشر لدور الجيش الأمريكي في المستقبل في أطول حرب أمريكية، حيث قام بزيارته الأولى إلى أفغانستان كقائد للبنتاغون. أدت محادثات السلام المتوقفة مع طالبان والهجمات المستمرة من قبل الجماعة المتمردة ومقاتلي الدولة الإسلامية إلى تعقيد تعهد إدارة ترامب بسحب أكثر من 5000 جندي أمريكي.





وقال إسبير للصحفيين الذين يسافرون معه إنه يعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها تخفيض قوتها في أفغانستان إلى 8600 دون الإضرار بمكافحة الإرهاب وجماعة الدولة الإسلامية. لكنه قال إن أي انسحاب سيحدث كجزء من اتفاق سلام مع طالبان.





حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

عززت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.





وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.



