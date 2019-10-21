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كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
أحمد رمضان متولي
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أعلن "إكسبو 2020 دبي" عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب.

 

وسيساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190  بلدا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.

 

تفاصيل الحفل

 

وفي حفل عالمي إستثنائي حمل المواصفات العالمية حضوراً وغناءً، جمع "إكسبو 2020 دبي" النجمان الكبيران سعادة حسين الجسمي والمغنية الأمريكية مارايا كاري.

 

وقدما خلاله مجموعة متنوعة من أهم أغنياتهما الناجحة والمتميزة بين الجمهور، وسط حضور جماهيري من مختلف جنسيات العالم الى جانب الجمهور العربي، ليسطع نجمهما في سماء دبي كشريكين في النجاح والتميز، صنعا الفارق في مستوى الحفلات.

 

إمارات التسامح والمحبة

 

وبكلمات معبرة رحب بها بضيوف الحفل العالمي الجماهيري في دبي، قال حسين الجسمي: "أهلا وسهلاً بكم في الحدث الأروع بالعالم، وبالمدينة الأروع في العالم بإمارات التسامح والمحبة"، وذلك بعدما إعتلى خشبة المسرح الذي أعد خصيصاً في ساحة برج بارك بدبي، بمناسبة بدء العد التنازلي لسنة قبل بدء فعاليات "إكسبو 2020" يوم 20 أكتوبر من العام المقبل 2020.

 

حبكم عنوان الحدث

 

وأضاف الجسمي بعد الانتهاء من الحفل قائلاً: "العالم هنا في الإمارات، في إكسبو 2020 دبي، بدأنا معكم اليوم في العد العكسي للحدث الأروع في العالم، وجودكم وتفاعلكم وحبكم كان عنوان الحدث".

 

 اقرأ أيضًا: مهم جدًا.. حسين الجسمي يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على اليوتيوب

 

حققت أغنية "مهم جدًا" للنجم الإماراتي حسين الجسمي نجاحا كبيرا منذ طرحها في عيد الأضحى الماضي.

 

وأقترب الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية من 20 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط على عرضه عبر قناة الجسمي على موقع "يوتيوب".

 

الأغنية كلمات الشاعر أحمد الصانع والحان الملحن حسين الجسمي وتوزيع موسيقي الموزع الموسيقي حسام كامل وهندسة صوتية وميكساج وماسترينغ مهندس صوت حسام كامل.

 




وتقول كلمات الأغنية:

 

مهم جداً وجودك في تفاصيلي

مُهم جداً بـأغانيي ومواويلي

وغيرك يا حبيبي مو مُهم عادي

وتفز الروح لك لما تناديلي

 

 

مُهِمّ جَدّاً وُجُودكَ فِيَّ تَفاصِيلِي

مُهِمّ جَدّاً بـأغانيي وَمَواوِيلِي

وَغَيْركِ يا حَبِيبِي مو مُهِمّ عادِي

وَتَفِزّ الرَوْح لَكِ لَمّا تناديلي

كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)
كأول فنان عربي.. حسين الجسمي سفيرا لـ "إكسبو 2020 دبي" (صور)

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الكلمات المفتاحية

مارايا كاري حسين الجسمي المغنية الأمريكية مارايا كاري إكسبو 2020 دبي

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