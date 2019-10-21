ضبط 81 قضية جنائية بشارع عثمان محرم في الطالبية



ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.



وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم، دائرة قسم شرطة الطالبية.وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 60 كرسيا – 10 طقطوقة – 10 أوتاد وسلاسل – 3 ترابيزة – 3 شمسية – استاند – 3 أسطوانة غاز – 3 مانيكان – 5 تروللي – وبلغ الإجمالي 94 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات – 4 أسلحة بيضاء – ضبط وإحضار – جناية – مستأنف – 5 اشتباه – 2 دراجة بخارية - 45 جزئي – وبلغ الإجمالي 81 قضية مخالفة.