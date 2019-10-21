بدء فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019



وتتناول ورش اليوم الثاني موضوعات حول تشخيص التقييم الوطني ووضع الاستراتيجيات، وإزالة الغموض عن تقييمات القطاع الخاص، ومقدمه في تقييم مدى استعداد الاستدامة، وتضمين التقييم في المراجعة الوطنية الطوعية.



وكما تتضمن فعاليات اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان "معايير أفضل للتقييم الأفضل: استخدام معايير التقييم للمساءلة والتعلم في سياق التقييم الوطني"، وأخرى بعنوان "إنشاء أنظمة للمتابعة والتقييم للحكومات المحلية وغيرها من الحكومات دون الوطنية" فضلًا عن ورشة بعنوان "التقييم الفعال يحتاج إلى تخطيط فعال" ليختتم اليوم فعالياته بورشة حول تقييم الآليات الخاصة بتعزيز الحوكمة ومكافحه الفساد.



وتنتهي اليوم الورش التدريبية المنعقدة علي هامش المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019، لتبدأ فعاليات المؤتمر ذاته غدًا الثلاثاء وحتى الخميس القادم، والذي ينعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية 2019 الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويشارك به 15 خبيرًا دوليًا في مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين في تنظيم 10 ورش تدريبية بمدينة الغردقة.وتشهد ورش عمل اليوم الثاني مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، لتأتي الورشة الأولي بعنوان "التقييم في البلدان النامية في حالات الصراع أو ما بعد الصراع: القضايا والتحديات"، لتتناول الورشة الثانية، مقدمة في تحليل المساهمات، وأخرى حول مقدمة في تحليل البيانات الكمية.