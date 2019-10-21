Advertisements

قادة هونج كونج يعتذرون عن مهاجمة مسجد كاولون

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
Advertisements
اعتذر مسؤولو هونج كونج للزعماء المسلمين، اليوم الاثنين، بعد أن قامت شرطة مكافحة الشغب برش بوابة المسجد وبعض الناس القريبين بمدفع مائي أثناء محاولتهم احتواء مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في المدينة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

زارت زعيمة المدينة، الرئيسة التنفيذية كاري لام، ورئيس الشرطة مسجد كولون ليقدموا اعتذارهم للإمام وقادة المجتمع المسلم.

لقد غادروا دون تعليق لكن صرح المسئولين عن المساجد للصحفيين إن المسؤولين اعتذروا.

وقال سعيد الدين السكرتير الفخري لصندوق الجالية الإسلامية بهونج كونج "مسجدنا غير مدمر ولا يوجد شيء خاطئ. كل ما في الامر أنه لم يكن عليهم فعل ذلك. لذلك اعتذروا وتقبلنا اعتذارهم".

خلال احتجاج يوم الأحد، قامت شاحنة خراطيم مياه تابعة للشرطة، كانت تمر بجوار المسجد، فجأة برش سائلًا ازرق اللون عند حفنة من الأشخاص الذين يقفون أمام بوابته، وفقًا لشريط فيديو عن الحادث من قبل النائب البرلماني المؤيد للديمقراطية جيريمي تام.

قال تام على صفحته على فيسبوك إنه هو واثنان آخران، لم يكن أي منهم متظاهرين، ذهبوا إلى المستشفى للتحقق من وجود إصابات.

أفاد المذيع المحلي RTHK أن الناس خارج المسجد كانوا هناك لحمايته.

تدافعت سلطات هونغ كونغ لتقليل تداعيات الحادث إلى الحد الأدنى، الذي اعتبره المتظاهرون آخر مثال على ما يسمونه تكتيكات الشرطة القاسية دون داع.

استخدمت الشرطة خراطيم المياه إلى جانب الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لمحاربة المتظاهرين الذين ظلوا في الشوارع بعد انتهاء تجمع حاشد غير مصرح به يطالب بحقوق سياسية أوسع ومساءلة للشرطة، في أحدث اضطرابات للسيطرة على المركز المالي منذ أوائل يونيو.

هونج كونج هي موطن لأكثر من 300 الف مسلم، وفقا لصندوق المجتمع الإسلامي، الذي يدير المساجد الخمسة في المدينة ومقبرتين مسلمتين.

وقالت الشرطة يوم الاحد ان الرش كان حادثا وارسلت ممثلين للقاء قادة المساجد.

وقالت القوة في صفحتها على فيسبوك "من المؤسف أن عملية التشتت أحدثت أثرا غير مقصود على مسجد كولون."

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجوم مسجد كولون مشروع قانون تسليم المجرمين احتجاجات هونج كونج

موضوعات متعلقة

شرطة هونج كونج تعتقل أكثر من 20 متظاهر في مواجهة جديدة

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

زعيمة هونج كونج ترحب بالحوار لكنها لن تنفذ المطالب

قنصلية المملكة بهونج كونج تنصح المسافرين بالحضور مبكرا "غدا"

احتجاجات طلابية بهونج كونج مع تزايد المخاوف الاقتصادية

اندلاع أعمال عنف بعد مسيرة احتجاج في وسط مدينة هونج كونج

ما بعد إحتجاجات هونج كونج؟

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

أخبار تهمك

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مقتل مواطن ضربا بـ"الجزمة" على يد موظفة بمكتب التأمينات بالعاشر

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ حوالي 15 ساعة

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 15 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status