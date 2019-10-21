ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة بمباراة بريشيا ضد فيورنتينا

نجح فريق إنتر ميلان في مواصلة مطاردة يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو"، وذلك بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره ساسولو، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن إطار الجولة الثامنة من البطولة.







وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان أهداف المباراة عن طريق نجمه لاوتارو مارتينيز مبكرًا في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، قبل أن يدرك دومينيكو بيراردي التعادل لساسولو في الدقيقة السادسة عشر من زمن اللقاء.





وتقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدفين آخرين للروسونيري في الدقيقتين 38، و45 من زمن المباراة، قبل أن يعزز لاوتارو مارتينيز من تقدم الإنتر بالهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح.





وقلص ساسولو النتيجة بالهدف الثاني والثالث عن طريق فيليب ديوريتشيتش، وجيريمي بوجا في الدقيقتين 74، و82 من عمر المباراة، وذلكقبل أن تختتم الجولة بمباراة بريشيا ضد فيورنتينا اليوم.





مباراة بريشيا ضد فيورنتينا

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بريشيا ضد فيورنتينا، في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع بتوقيت جرينتش، لذلك نعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" قبل إنطلاق مواجهة بريشيا وفيورنتينا.





جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"