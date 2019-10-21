Advertisements

قرار مفاجئ من فايلر بسبب القمة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:55 ص
فايلر والخطيب
فايلر والخطيب
السيد علي
Advertisements
Advertisements
يبدو أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخشي حدوث أي أزمات بسبب مواجهة القمة المرتقبة والغير معلن موعدها . 

وكانت مواجهة القمة قد تم تأجيلها لدواع أمنية، بعدما كان مقرر اقامتها يوم السبت الماضي.

 وقام الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج بدني وأخر وفني تحسباً لإقامة مباراة القمة خلال أكتوبر الجاري.

ويرفض النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لعب أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك، وهو الأمر الذي تصر إدارة الأهلي عليه للحفاظ على حقوق النادي وفقاً لتأكيدات مسئوليه.

ويقوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الحالية بالتمرين على ملعبه بالتتش إنتظاراً لتحديد إرتباطات الفريق المقبلة.

وكان الأهلي قد رفض في وقت سابق مواجهة الجونة بعد غد، الأربعاء، في ظل إصرار مسئولو القلعة الحمراء على عدم خوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك بالدوري.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر فايلر والخطيب اليوم الأهلي

موضوعات متعلقة

الأهلي في معسكر مغلق رغم غموض ملعب القمة

عاجل.. قرار صادم من رينيه فايلر قبل القمة

ماذا طلب فايلر من لاعبي الأهلي بعد تأجيل القمة؟

الخطيب يعقد جلسة مع جهاز الأهلي بسبب القمة

أول فرمان رسمي من مدرب الأهلي بعد تأجيل القمة

خاص.. نكشف موقف فايلر من تأجيل القمة

أول طلب من فايلر للاعبي الأهلي عقب بيان النادي

موقف الأهلي النهائي من خوض مباراة الجونة

رينيه فايلر يغادر الأهلي لأول مرة

اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 20-10-2019

أخبار تهمك

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 14 ساعة

ستريم Online بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein goal بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status