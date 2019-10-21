نجم المنتخب الإسباني يطلب الرحيل عن ريال مدريد

طلب لاعب ريال مدريد الإسبانى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد وأيضاً بعد تألقه خلال مباريات الدوري الإنجليزي، بعد إعارته بصفوف أرسنال في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن داني سيبايوس لاعب ريال مدريد الإسبانى والمعار لصفوف أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قد طلب الرحيل بشكل نهائي عن صفوف مدريد، بعد صعوبة تواجده بشكل أساسي مع المرينجي، وبعد شعوره بالراحه في صفوف أرسنال ؤبعد اللعب معهم هذا الموسم في البريميرليج.





وكشفت الصحيفة أن سيبايوس قد عقد جلسة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسبانى خلال الاسبوع الماضي وناقش مستقبله معه وطلب الرحيل عن صفوف الملكي.





وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد في حال التةصل لإتفاق مع أرسنال علي المقابل المادي، ستقوم إدارة الريال ببيع اللاعب ولكن ليس بملغ أقل من 31 مليون جنيه إسترلينى، خاصة وأن الإعارة ليس بها بند الشراء، بل لابد أن تطلب إدارة الجانرز التعاقد رسمياً مع اللاعب والشراء بشكل نهائي.



