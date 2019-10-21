برتوكول تعاون بين العربي للنشر والتوزيع ودار النشر بجامعة حمدان بن محمد الذكية

وقَّعت العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة بروتوكول تعاون مشترك مع دار النشر بجامعة حمدان بن محمد الذكية بدبي لنشر طبعات جديدة من إصداراتها بالقاهرة، وذلك في إطار مشاريع النشر المشترك التي تبنتها العربي للنشر والتوزيع في الفترة الأخيرة.





وتهدف العربي للنشر والتوزيع إلى توقيع هذا البروتوكول مع دار النشر بجامعة حمدان بن محمد الذكية لاستكمال خطة إصداراتها التي تهتم بالمواضيع الجديدة والمستقبلية المهمة على مستوى التعليم الذكي والتكنولوجي وغيرها بأسلوب مبسط يلائم كلا من الباحثين المتخصصين وكذلك غير المتخصصين. فالهدف الأساسي هو نقل المواضيع المهمة والشائكة والمستقبلية للقارئ غير المتخصص بشكل لا يمثل صعوبة له ليكون على وعي ودراية بها.





وتتمثل أهمية توقيع هذا البروتوكول للعربي للنشر والتوزيع في الاستعانة بخبرات دار النشر بجامعة حمدان بن محمد الذكية وأهم الباحثين بها في إجراء البحوث المهمة مع الاستعانة بخبرات العربي للنشر والتوزيع في مجال نشر الأبحاث في هيئة كتب وتوزيعها في الوطن العربي. وهو يعبر عن شكل من أشكال التعاون المفترض بين الجامعات المتخصصة في البحث ودور النشر المتخصصة في النشر، حتى يصل العمل إلى الشكل الأمثل.





وكانت باكورة إنتاج هذا البروتوكول ثلاث كتب: الكتاب الأول بعنوان "الطاقة الإيجابية" الذي يبحث في رفع الروح المعنوية ومدى تأثير ذلك على أداء الشخص وفعالية هذا الأداء، والكتاب الثاني بعنوان "الجودة ومستقبل التعليم العالي" والتي يركز على أهمية جودة التعليم الذكي، والكتاب الثالث "السعادة المؤسسية" الذي يهتم بتحقيق السعادة داخل المؤسسات.





ولأن العربي تبحث دائمًا عن كل ما هو مميز، فمن المميز في هذه الكتب الثلاثة أنه أضيف في نهاية كل كتاب مقياس مكون من أسئلة عدة على أساسها يتم تقييم السعادة المؤسسية والطاقة الإيجابية والجودة لمختلف المؤسسات لمن يريد تطبيقها. تضيف العربي للنشر والتوزيع هذه الطبعات الجديدة لسلسلتها "ماذا تعرف عن؟" وهي سلسلة تهدف إلى توضيح الكثير عما لا نعرفه في القضايا الشائكة والكثير من المفاهيم الدارجة، وهي كلها مواضيع هامة وحديثة مُقدمة بطريقة سلسة لغير المتخصص في مجالها.



