Advertisements

فايلر يوافق على تمديد عقود رباعي الأهلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:33 ص
فايلر
فايلر
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
يستعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، لفتح ملف رباعي الفريق لتجديد تعاقدهم وإستمرارهم في صفوف النادي الأخلي خلال المواسم القادمة.

وإقتربت عقود رباعي النادي الأهلي الكبار حسام عاشور قائد الفريق وأحمد فتحي ووليد سليملن وشريف إكرامي، من الإنتهاء مما جعل النادي الأهلي، يبحث تجديد عقودهم، من أجل البقاء في صفوف الفريق لإحتياج الفريق لخبراتهم الكبيرة وأيضاً لتأثيرهم داخل الأهلي.

وأبدي المدير الفنى للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر عن رغبته في تجديد عقود رباعي الفريق، والإستمرار مع النادي الأهلي نظراً لإمكاناتهم وأيضاً خبراتهم الكبيرة محلياً وإفريقياً مع الأهلي.

ويعانى الثنائي شريف إكرامى وحسام عاشور من عدم اللعب بشكل منتظم داخل الفريق تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، فالمدرب السويسري يعتمد علي تواجد محمد الشناوي كحارس مرمي أساسي للفريق ويجلس إكرامى علي مقاعد البدلاء، بينما خطف حمدي فتحي الوافد الجديد للنادي الأهلي مركز وسط الملعب بدلاً من عاشور، ولكن يلعب وليد سليمان علي فترات وله دور في كل المباريات تحت قيادة السويسري، بينما يلعب أحمد فتحي بشكل أساسي، مما جعله يعود لصفوف المنتخب الوطني.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فايلر حسام البدري ومحمد صلاح الأهلي

موضوعات متعلقة

3 قرارات من فايلر مدرب الأهلي الجديد

رينيه فايلر يستقر على مهاجم الأهلي في عهده

فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

الأهلي يكتفي بـ 4 صفقات في ميركاتو الصيف.. تعرف علي قائمة الفريق كاملة

فايلر يمنح الأهلي الروشتة الأخيرة للفوز على الزمالك.. والبعثة تطير إلى ملعب برج العرب

عاجل.. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ماذا قدم فايلر أمام الزمالك؟.. الفوز بِرهان أجايي وتحرر الشحات وقفشة

مذبحة منتظرة في الأهلي.. طلب مفاجئ من فايلر لـ"الخطيب"

انضمام كهربا يربك حسابات رينيه فايلر

مصير "عواجيز" الأهلي بين أيدي فايلر

أخبار تهمك

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ حوالي 12 ساعة

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

منذ حوالي 3 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status