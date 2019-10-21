Advertisements

زيدان يهاجم لاعبي ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:28 ص
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
شن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هجوما على لاعبيه عقب الخسارة من ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الموسم الحالي على يد ريال مايوركا بهدف سجله مهاجمه الايرلندي لاجو جونيور في الدقيقة السابعة.

ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 بعد طرد الفارو اودريوزولا لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاءت هزيمة الميرينجي بعد مسيرة جيدة للنادي الملكي تحت قيادة زيدان شهدت فوز الفريق خمس مرات وتعادله ثلاث مرات ليتراجع النادي الملكي للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر.

وقال زيدان في تصريحات صحفية :"مشكلتنا في الوقت الراهن هو أنه ينبغي علينا الظهور بمستوى ثابت كل ثلاثة أو أربعة أيام".

وأضاف:"في الوقت الراهن نحن لا نفعل ذلك وعلينا أن نطور هذا الجانب".

وتابع:"لا أشعر بالقلق لكني أخبر اللاعبين دائما بأنهم إذا أرادوا الفوز بالألقاب فعليهم الظهور بمستوى ثابت".

وعن الإصابات الكثيرة في الفريق، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً :"لدينا عدد كاف من اللاعبين لتغطية الإصابات وهؤلاء عليهم أن يظهروا قدراتهم الحقيقية".

وتلقى نادي ريال مدريد الإسباني هزيمته الأولى في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على يد نادي مايوركا أمس في مفاجأة لجماهير النادي الملكي.

وكشفت الأرقام حتى الآن أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في ولايته الثانية يعتبر ليس أفضل من سانتياجو سولاري مدرب الفريق السابق.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية اليوم الأحد 20 أكتوبر أن زيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد انتصر بنسبة 50% في الدوري الإسباني.

بينما أشارت الصحيفة إلى أن سولاري خلال فترة توليه تدريب نادي ريال مدريد انتصر بنسبة 70.59% في بطولة الدوري الإسباني أي بمعدل أفضل من زيدان.

فهل يتمكن زيدان من تصحيح مسار ريال مدريد في الفترة القادمة وإنقاذ الفريق أم سيرحل عن الفريق مرة أخرى.

واستطاع نادي مايوركا الإسباني أن يفوز على نظيره نادي ريال مدريد بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر لحقي زيدان اليوم ألفارو

موضوعات متعلقة

زيدان يكشف لأول مرة كواليس عودته إلى ريال مدريد

محمد صلاح أشهر من سيرجيو راموس وإبراهيموفيتش (صور)

أشهر 100 رياضي في العالم.. رونالدو يتصدر ولا عزاء لميسي (صور)

زيدان يطلب صفقات لريال مدريد بمليار دولار

أزمة عنيفة لـ"زيدان" في ريال مدريد

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام فولهام

مفاجأت بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر الآن beIN NOW

ريال مدريد يتلقى الخسارة الأولى له على يد مايوركا بالدوري الإسباني

سولاري يحرج زيدان بعد فضيحة مايوركا

أخبار ريال مدريد اليوم: الملكي يجهز لضم الصفقة الكبرى ونجم الميرينجي يحرج زيدان "المترنح" وإصابة تضرب نجم البيرنابيو

أخبار تهمك

يلا شووت ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot اونلاين I7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

منذ حوالي 12 ساعة

فاروق الباز يكشف حقيقة بناء سد النهضة على أرض هشة

منذ حوالي 6 ساعات

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على رسالة صلاح لحسام البدري بعد الغياب أمام مانشستر يوناتيد

منذ حوالي 6 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status