كارمن سليمان تستعد لطرح ألبومها الجديد





نشرت الفنانة كارمن سليمان، تغريدة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شوقت خلالها الجمهور باقتراب طرح ألبومها الأخير.





وقالت خلال تغريدتها: "غايبة عنكم بقالي شوية علشان كنت بحضرلكم أغاني جديدة إن شاء الله هتعجبكم، أنا متحمسة جدآ مين مستني !! Love you all".





تعليقات الجمهور

وعلق إحدى المتابعات قائلًا: "مستنية جدآ أغانيكي الرائعة، وصوتك بالنسبالي بيغسلني من جوا وبيتسلل لطيات قلبي، "إن شاء الله أغانيكي تبقا أحلى أغاني تكسر الدنيا بالتوفيق يا صاحبة الصوت الذهبي".





وعلقت أخرى قائلة: "متحمسة قوي، هتكون عالمية زي ما إحنا متعودين أنا بحبك قوي، كارمن سليمان إنتي موهوبة بالفطرة وكمان مطربة ممتازة تمتلكي حنجرة ذهبية".





تضامنها مع الشعب اللبناني

على صعيد آخر تضامنت الفنانة كارمن سليمان، مع أهالي لبنان حيث غردت عبر حسابها الشخصي على موقع" "تويتر" قائلة: "لبنان من أحب البلاد لقلبي، ومنها الناس عرفتني وحكايتي بدأت مع بيروت، دعواتي وبتمنى السلامة لكل حبايبنا هناك وإن شاء الله اللي فيه الخير هيحصل".





كليب "بصاتك"

تستعد الفنانة " كارمن" لطرح كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك" ، والأغنية كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز.





كما أنها تستعد أيضًا لإحياء حفل Winter Fashion Show يوم السبت الموافق 2 نوفمبر، بأحد فنادق التجمع الخامس.





سيتم تقديم في المهرجان مجموعة من المصممين الذي يقدمون أفكارًا جديدة ومختلفة، بالإضافة إلى تكريم وحضور باقة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع.