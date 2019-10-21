Advertisements

"بفستان ذهبي".. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا (صور)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:14 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
Advertisements


تألقت الفنانة نيرمين الفقي، في أحدث جلسة تصوير لها، حيث تتميز دائمًا بالأنوثة الطاغية والرقة.


ونشرت نيرمين الفقي عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور الجديدة لها أشعلت من خلالها السوشيال ميديا بجمالها وأناقتها.


فستان ذهبي

وارتدت خلال الصور فستان قصير بدرجان اللون البني المختلفة، وشعر مُنسدل على كتفيها مع إكسسوارات بسيطة، وحذاء من الكعب العالي.


تهنئتها لهاني شاكر

ومؤخرًا حرصت نيرمين الفقي، على تقديم التهنئه لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر بمناسبة زفاف نجله شريف ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت مجموعه من الصور من خلال حضورها حفل الزفاف، ظهرت نيؤمين فى الصور وهى برفقة الفنانة لطيفة، روجينا، الإعلامية بوسى شلبي.


وعلقت على الصور قائلة :"ألف ألف مبروك الأستاذ هاني شاكر وحرمه على فرح نجلهم ربنا يسعدهم".


آخر أعمالها

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي، مسلسل أبو العروسة في جزئيه الأول والثاني الذي عُرض على فضائية دي ام سي.


فريق عمل "أبو العروسة"

مسلسل "أبو العروسة من نوعية الدراما المطولة وشارك فيه عدد كبير من النجوم والنجمات سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نيرمين الفقي، محمود حجازي، ولاء الشريف، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد عادل، تأليف هاني كمال،ومن إخراج كمال منصور.


وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير، وكان يتصدر دائمًا موقع البحث العالمي الشهير جوجل في حلقاته المُختلفة.



"بفستان ذهبي".. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا (صور)
"بفستان ذهبي".. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا (صور)
"بفستان ذهبي".. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا (صور)
"بفستان ذهبي".. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا (صور)
"بفستان ذهبي".. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا (صور)
"بفستان ذهبي".. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا (صور)

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي في عيون "السوشيال ميديا".. "اللي ساحلة وراها أجيال" (صور)

نيرمين الفقي تشعل مواقع التواصل بـ"كاش مايوه شفاف" في الساحل

نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها بمجموعة من الصور

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بإطلالة صيفية (صور)

شاهد.. نيرمين الفقي تغازل جمهورها بإطلالة على الشاطئ (صور)

شاهد.. نيرمين الفقي وريهام حجاج في أحدث ظهور لهم (صور)

شاهد.. نيرمين الفقي تغازل جمهورها بفستان أزرق (صور)

نيرمين الفقي تشعل انستجرام بصور جديدة داخل "الجيم"

أخبار تهمك

مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

منذ ساعة و نصف

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

منذ حوالي 11 ساعة

ستريم Online بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein goal بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status