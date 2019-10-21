"بفستان ذهبي".. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا (صور)

تألقت الفنانة نيرمين الفقي، في أحدث جلسة تصوير لها، حيث تتميز دائمًا بالأنوثة الطاغية والرقة.

ونشرت نيرمين الفقي عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور الجديدة لها أشعلت من خلالها السوشيال ميديا بجمالها وأناقتها.





فستان ذهبي

وارتدت خلال الصور فستان قصير بدرجان اللون البني المختلفة، وشعر مُنسدل على كتفيها مع إكسسوارات بسيطة، وحذاء من الكعب العالي.





تهنئتها لهاني شاكر

ومؤخرًا حرصت نيرمين الفقي، على تقديم التهنئه لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر بمناسبة زفاف نجله شريف ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت مجموعه من الصور من خلال حضورها حفل الزفاف، ظهرت نيؤمين فى الصور وهى برفقة الفنانة لطيفة، روجينا، الإعلامية بوسى شلبي.





وعلقت على الصور قائلة :"ألف ألف مبروك الأستاذ هاني شاكر وحرمه على فرح نجلهم ربنا يسعدهم".





آخر أعمالها

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي، مسلسل أبو العروسة في جزئيه الأول والثاني الذي عُرض على فضائية دي ام سي.





فريق عمل "أبو العروسة"

مسلسل "أبو العروسة من نوعية الدراما المطولة وشارك فيه عدد كبير من النجوم والنجمات سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نيرمين الفقي، محمود حجازي، ولاء الشريف، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد عادل، تأليف هاني كمال،ومن إخراج كمال منصور.





وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير، وكان يتصدر دائمًا موقع البحث العالمي الشهير جوجل في حلقاته المُختلفة.







