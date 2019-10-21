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اليوم.. أرسنال يلاقي شيفيلد يونايتد بالبريمير ليج
الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:38 ص
السيد علي
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ينزل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً، على نظيره شيفيلد يونايتد بختام الجولة التاسعة من البريمير ليج، على ملعب بارمال لان، في تمام التاسعة مساءً .
ويتطلع الجانرز إلي مواصلة النتائج القوية التي يقدمها في هذا الموسم، ويحقق الغنتصار اليوم، من أجل المنافسة على التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.
فيما يسعي فريق شيفيلد يونايتد لاستعادة الانتصارات بعد التعثر في آخر 3 مباريات لعبها ببطولة الدوري من أجل الابتعاد عن قلع سلم الترتيب، بالدوري وضمان تواجده الموسم المقبل في البطولة الأغلي عالمياً
بينما يتمني إيمريك أوباميانج، مهاجم المدفعجية التسجيل في مواجهة اليوم، والمنافسة على لقب هداف البطولة، والتي حصدها في العام الماضي بالمشاركة مع محمد صلاح، وساديو ماني.
ويتواجد أرسنال في المركز الثالث بترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي شيفيلد يونايتد بالمركز الـ14 برصيد 9 نقاط.
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