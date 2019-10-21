فاطمة عادل لـ"الفجر الفني": "بين بحرين" ليس فيلما نسائيا

أكدت الفنانة الشابة فاطمة عادل بطلة فيلم "بين بحرين" أن الفيلم ليس نسائي بحت كما قد يبدو أنه يسلط الضوء على قضايا المرأة، لكنه يناقش قضايا الرجال أيضًا ويعرض مشاكلهم، موضحة أن الفيلم يتناول قضايا مجتمعية وأسرية تتصدرها النساء.

وأضافت "فاطمة" في حوارها مع "الفجر الفني" أن التصوير تم على الجزيرة الحقيقية "بين بحرين"، موضحة أن تأثير الفيلم ودوره في التغيير سيتحقق مع التكرار، موضحة أن السينما تحقق أثر أبعد مما تحققه المؤسسات المعنية بهذه القضايا، لافتة إلى أن الفيلم لن يدخله سوى جمهور معين يود التعرف أكثر على هذه القضايا، ولذلك لن يؤثر كثيرًا موعد عرضه سواء كان في موسم سينمائي مهم أو خارج المواسم، لكن مراد الفيلم الحقيقي سيتحقق مع عرضه التلفزيوني ودخوله البيوت.

الاسم السابق للفيلم

وتابعت "فاطمة" أنها ترى أن اسم "بين بحرين" ألطف وأشمل للفيلم أكثر من اسمه السابق "زهرة"، لافتة إلى أن مشاكل القرية موجودة في كل مكان وليست قاصرة على القرى وحدها.





ولفتت "فاطمة" إلى أنها لم تفكر للحظة حين عرض عليها الدور، والتي تجسد من خلاله أم لطفلتين، مشيرة إلى أن لديها طفلين صغيرين في الواقع، ولو كانت تزوجت في سن صغيرة لأنجبت أطفال في هذا السن.





كواليس أغنية "سلم عليا"

وأشارت "فاطمة" إلى أن أغنية "سلم عليا" التي قدمتها ضمن أحداث الفيلم كانت مناسبة لمود الفيلم، فغنتها بشكل تلقائي، مشيرة إلى حبها للأغنية وحرصها على تقديمها في حفلاتها الغنائية بصفة مستمرة.





وواصلت "فاطمة" أن أغنية "أقوى من الأول" طُرحت بغرض دعائي للفيلم، موضحة أن اختيار هاني عادل كان مفاجأة لها، والتعاون كان إضافة لها، لتقديمه نوع موسيقي مختلف، معربة عن سعادتها بالتجربة ككل، لافتة إلى أن تصوير الكليب بالأبيض والأسود هو خيار فني للمخرج.





تحضيرها لفيلم "قابل للكسر"

وكشفت "فاطمة" في ختام حديثها لـ"الفجر الفني" عن تحضيرها لفيلم "قابل للكسر" مع الفنانة حنان مطاوع، والذي ستنتهي من تصويره قريبًا، كما تقوم حاليًا بالبروفات الأخيرة لعرض "رايح جاي" مع شقيقها محمد عادل، ومن المقرر بدء عرض المسرحية قريبًا على المسرح الكوميدي.





فريق عمل "بين بحرين"

فيلم "بين بحرين" بدء عرضه الأسبوع الماضي في صالات السينما، ويلعب بطولة الفيلم كل من فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول، والعمل تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أنس طلبة، ويأتي الفيلم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة أكسير.

ويناقش الفيلم عدد من قضايا المرأة ومنها الاستقلال، وختان الإناث، وحاز الفيلم حتى الآن على ٦ جوائز، أبرزها جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج من نقابة المهن السينمائية.





ودعم الفنان هاني عادل العمل، بإهداء الأغنية الرسمية للفيلم، والتي اشترك في غنائها مع بطلته فاطمة عادل، وحملت اسم “أقوى من الأول”.







