اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي

تلقى النادي الأهلي أمس الأحد 20 أكتوبر قرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة الفريق ضد نادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي يعلن عن حكام مباراة الأهلي والجونة





وأعلن الاتحاد المصري اليوم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيدير مباراة الأهلي والجونة تحكيميا الحكم سعيد حمزة ويوسف البساطى وأحمد ساهر، وسيكون الحكم الرابع شريف حسن.





واتخذ اتحاد الكرة قرار الإعلان عن حكام مباراة الأهلي والجونة على الرغم من عدم حسم النادي الأهلي لموقفه من المباراة.





الأهلي يعلن عدم خوض مباراة الجونة





وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم خوضه لأي مباراة إلا عندما يخوض مباراة القمه ضد نادي الزمالك ولكن لا يعلم أحد حتى الآن مصير مباراة الجونة.





موعد مباراة الأهلي والجونة



