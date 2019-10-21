Advertisements

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
حسام مجدي
Advertisements
Advertisements
تلقى النادي الأهلي أمس الأحد 20 أكتوبر قرار مفاجئ من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة الفريق ضد نادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يعلن عن حكام مباراة الأهلي والجونة

وأعلن الاتحاد المصري اليوم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وسيدير مباراة الأهلي والجونة تحكيميا الحكم سعيد حمزة ويوسف البساطى وأحمد ساهر، وسيكون الحكم الرابع شريف حسن.

واتخذ اتحاد الكرة قرار الإعلان عن حكام مباراة الأهلي والجونة على الرغم من عدم حسم النادي الأهلي لموقفه من المباراة.

الأهلي يعلن عدم خوض مباراة الجونة

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم خوضه لأي مباراة إلا عندما يخوض مباراة القمه ضد نادي الزمالك ولكن لا يعلم أحد حتى الآن مصير مباراة الجونة.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وستلعب مباراة الأهلي والجونة يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلي والجونة عمرو الجنايني الزمالك الأهلي

موضوعات متعلقة

الجونة يعلن شراء مدافع جديد من الأهلي رسميا

شوبير يكشف الحل الوحيد لأزمة مواجهة الجونة والأهلي

الزمالك يفجر مفاجأة عن الانسحاب من الدوري

موعد مباراة الأهلي المقبلة

اتحاد الكرة يتحدى الأهلي ويعلن طاقم حكام مباراته أمام الجونة

رسميا.. اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويبلغه بالقرار النهائي

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

اخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 20-10-2019

أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019

أخبار تهمك

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

منذ حوالي 11 ساعة

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

منذ أقل من ساعتين
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status