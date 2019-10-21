Advertisements
Advertisements

مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:56 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
السيد علي
Advertisements
Advertisements
وصف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المدير الفني للأبيض ميتشو بالعبقري، عقب أن عاد بالفوز على نظيره المقاولون العرب.

وأكد منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "في فترة الاعداد سيكون هناك معسكر للزمالك في أي مكان يطلبه ميتشو".

وكشف منصور خلال حديثع عن كواليس تأجيل القمة:"أحترمت الأمن عندما خوضت مباراة المقاولون العرب بعد رفضي والأمن لم يحترمني".

وتابع منصور حديثه: "كان الاتفاق مع الأمن أن يخوض الزمالك مباراة المقاولون العرب والأهلي يلعب أمام الجونة، الأمن لا يتراجع في قراراته".

وأنهي منصور : "الأهلي لن يلعب مع الجونة"متسائلاً"، هل الأهلي أقوى من الدولة والأمن".

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور اليون الزمالك الأهلي

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يصل الزمالك لبدء المؤتمر الصحفي

عاجل.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من مباراة القمة

مرتضي منصور يُفجر مفاجأة عن سبب طلب تأجيل لقاء القمة

مرتضي منصور يعلق على تمرد ساسي: أكذوبة من أعداء النجاح

مرتضى منصور غاضب من تأجيل القمة وتعويضها بلقاء المقاولون

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك والمقاولون

مرتضى منصور : ماذا يريد رئيس الأهلي ؟

جبلاية الجنايني تشتعل.. الأهلي يحكم.. والزمالك يتراجع.. والأندية تتضامن

أخبار تهمك

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من الأهلي على قرار الجبلاية بإقامة مباراة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: "أنا رفضت ريال مدريد"

منذ حوالي 7 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status