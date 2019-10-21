مرتضي منصور يعلن تفاصيل تأجيل القمة

وصف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المدير الفني للأبيض ميتشو بالعبقري، عقب أن عاد بالفوز على نظيره المقاولون العرب.





وأكد منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "في فترة الاعداد سيكون هناك معسكر للزمالك في أي مكان يطلبه ميتشو".





وكشف منصور خلال حديثع عن كواليس تأجيل القمة:"أحترمت الأمن عندما خوضت مباراة المقاولون العرب بعد رفضي والأمن لم يحترمني".





وتابع منصور حديثه: "كان الاتفاق مع الأمن أن يخوض الزمالك مباراة المقاولون العرب والأهلي يلعب أمام الجونة، الأمن لا يتراجع في قراراته".



