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البابا تواضروس يكشف عن عدد الأقباط في مصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
حازم رفعت
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن نهر النيل خِلق وحدة طبيعية بين المصريين جميعًا، مؤكدًا أن النيل هو أبونا والارض هي أمنا.

وأضاف "تواضروس" خلال كلمته في القنصلية المصرية بمارسيليا الفرنسية: "أعتقد أنه عندما زرت سيادتكم مصر لم تستطع أن تفرق بين المسيحي والمسلم فنحن نشترك في نفس المساكن وندخل نفس المدارس والمستشفيات والجامعات".

وأشار إلى أن مصر بلد كبير به 100 مليون مواطن، وبه حوالي ١٥ مليون مواطن مسيحي، وحوالي ٢ مليون مواطن يعيشون في مختلف دول العالم، في أمريكا وكندا وأستراليا وفرنسا وباقي أوروبا وآسيا وأفريقيا"، لافتًا إلى أن المصريين يعيشون علي مساحة ٨ % فقط من الأرض.

وتابع قائلًا: أن مصر تواجه اليوم معركتين، الأولى ضد الإرهاب، لأننا تعرضنا لهجمات إرهابية كثيرة، والمعركة الأخرى معركة التنمية، مؤكدًا بأننا نحن لدينا مشاريع تنموية كبيرة نقوم بها ونحاول في ذلك وتستعين بدول صديقه مثل فرنسا.

وأوضح بابا الاسكندرية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تأسست في القرن الأول الميلادي وصارت مصر مسيحية لمدة سبعة قرون ثم دخلها الإسلام في القرن السابع الميلادي وعاش المصريين سويًا.

وأشار إلى أن أوربا في تاريخ لها ابتعدت عن جذورها المسيحية ولهذا أسباب عديدة وربما هذا يسبب حالة فراغ، فلا بد أن يملأ القلب محبة الله، فعندما تشرق الشمس في كل صباح يوجد أمل جديد.

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الكلمات المفتاحية

عدد المسيحيين في مصر القنصلية المصرية بمارسيليا البابا تواضروس

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