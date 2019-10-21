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استشاري جراحة: مصر وصلت للعالمية في مجال زراعة الشعر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
بوابة الفجر
نعيم يوسف
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كشف الدكتور وائل غانم، استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام وعلاج العيوب الخلقية، أن مصر وصلت إلى العالمية في مستوى إجراء عمليات زراعة الشعر، وأصبحت متفوقة على معظم منافسيها في هذا المجال.

وأوضح "غانم" في مداخلة مع قناة الحدث اليوم، أن سبب تقدم مصر في هذا المجال يعود إلى اتباع المنهج العلمي، وعدم النظر إلى العمليات من الناحية التجارية فقط، لافتا إلى أن أغلب جامعات مصر يوجد بها حاليًا قسم لدراسة جراحة زراعة الشعر ويتم دراسته بشكل قوي مشددًا على أن الجانب العلمي في مصر قوي جدًا.
 
ولفت استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام إلى وجود أبحاث مصرية منشورة عالميا باستخدام أحدث التقنيات، حيث أن الأجهزة المستخدمة في مصر والأدوات لا تقل عن أي دولة أخرى، وبالتال فهناك أعداد كبيرة من الخارج لإجراء زراعة الشعر بمصر، موضحا أنه في مصر تتم هذه العمليات بفريق طبي كامل وليس دكتور وحيد حيث يوجد استشاري وأطباء وفنيين وتمريض حيث يتم العمل بنظام الفريق. 

وشدد على أهمية التركيز على الجانب السياحي، مشيرا إلى أن مصر بها العديد من المقومات السياحية ومنها السياحة العلاجية، موضحا أن مصر تؤكد على أنها قادرة على الوصول بزراعة الشعر الطبيعي للعالمية بما تملكه من مقومات طبية وسياحية.

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