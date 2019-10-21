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"التموين" تكشف سبب تأخر إضافة المواليد الجدد.. وآخر موعد لتظلمات الحذف

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السبب وراء تأخر إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، إلى  انتظار موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على هذا الأمر.


وأضاف المصيلحي، في تصريحات له، أن إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تتصدر أولويات الوزارة وتنتظر موافقة رئاسة مجلس الوزراء، منوهًا إلى أن الوزارة تقدمت بمذكرة لإضافة المواليد الجدد الذين يقدر عددهم بنحو 7 ملايين إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأن الحكومة هي من تقرر توقيت الإضافة.


وعن تظلمات المستبعدين من منظومة الدعم، قال المصيلحي، إن الوزارة تلقى تظلمات المستبعدين من منظومة الدعم حتي نهاية أكتوبر الجاري عبر موقع أن  دعم مصر الإلكترونى  https://www.tamwin.com.eg.


وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقى التظلمات من المواطنين، الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأوضح وزير التموين، أنه بداية فبراير الماضي وحتى الاثنين 30 سبتمبر تمت عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مشيرًا إلى أنه جار أيضًا تلقى التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.

 

 

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