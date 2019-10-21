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نداء شرارة تعلن عن موعد حفلها المقبل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:40 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، بوستر، دعائي لحفلتها القادمة في مسرح الجمهورية، وذلك موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "مهرجان الموسيقى العربية بإنتظاركم 1 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية مسرح الجمهورية القاهرة، الساعة 8 مساءُا، ليلة طربية بقيادة المايسترو الأستاذ إيهاب عبد الحميد".

نبذة عن حياتها
ولدت شرارة في عمان، وكانت عائلتها ذو دخل محدود، حصلت على درجة الدبلوم في التربية الخاصة، ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، وقبل مشاركتها في برنامح "ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع محافظ يفرض قيود على السيدات، مع خوف والديها من نظرة المجتمع، عملت كمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه مجال دراستها .

موهبتها في الغناء
كانت تمضي معظم وقتها في المنزل بين الكتابة أو التلحين أو الدندنة والغناء، كما تمتلك مواهب أخرى إلى جانب موهبة الغناء المميزة، منها موهبة التقليد؛ حيث كشفت عن هذه الموهبة في كواليس البرنامج بتقليدها الفنانين من خلال جلسة مع أصدقائها، كما تتقن موهبة الكتابة والتلحين وقد سبق أن أصدرت أغاني عديدة من كتابتها وتلحينها.

آخر ألبومات شرارة 
يذكر أن آخر البوم لشرارة هو "بعدو عطرك" شهد نجاحًا كبيرًا وتضمن 12 أغنية وهم، بعدو عطرك، كلام في كلام، مدام معايا القمر، هب السعد، يا نور،يجرحني، أنا أردنية، أبن الشامة، أدور عليك، بتخون، سهرانة أنا، ضيعنا الحب.

نداء شرارة تعلن عن موعد حفلها المقبل
نداء شرارة تعلن عن موعد حفلها المقبل

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