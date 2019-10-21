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خطر الإقالة يحيط بزيدان

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
زيدان
زيدان
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني يواجه خطر الإقالة من تدريب الفريق.


زيدان مهدد في ريال مدريد

وأكد برنامج "الشرينجيتو" الإسباني أن وضع زيدان في ريال مدريد أصبح حساس جدا وغير مستقر ومن الممكن أن يتم إقالته في أي لحظه.


فرصة لزيدان مع ريال مدريد

وأشارت التقارير أن مباراة ريال مدريد وجلطة سراي القادمة في دوري أبطال أوروبا ستكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لزيدان وإلا سيتم إقالته.


وانتشرت هذه التقارير بسبب ننائج ريال مدريد السيئة خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد عقب هزيمة الفريق أمس السبت على يد نادي مايوركا بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


موعد مباراة ريال مدريد وجلطة سراي

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء القادم 22 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد إقالة زيدان

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