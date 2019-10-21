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اليوم.. استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين في "تنظيم كتائب حلوان"

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
المستشار شعبان الشامي
المستشار شعبان الشامي
مـروة هيـكل
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تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".

وخصصت المحكمة الجلسة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.

كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

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الكلمات المفتاحية

محاكمة متهمين حوادث المستشار شعبان الشامي اخبار مصر

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