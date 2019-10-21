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الإنتر يستعد لدورتموند بفوز مثير على ساسولو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
بوابة الفجر
السيد علي
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لم تستمر عقدة إنتر ميلان أمام مضيفه ساسولو، الذي أسقط النيراتزوري في أربع  مواجهات سابقةفي أخر 6 لقاءات بين الفريقين.

وفاز الإنتر علي ساساولو بنتيجة 4-3 امس الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليكون بمعناويات مرتفعة أمام بروسيا دورتموند والذي يحل علي ضيفاً الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوربا . 

وافتتح مارتينيز التسجيل بعد دقيقتين من البداية قبل أن يتعادل دومينيكو بيراردي، لكن لوكاكو أعاد التقدم لإنتر بتسديدة قوية، ثم هز الشباك مجددا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ووسع مارتينيز الفارق إلى 4-1 من علامة الجزاء بعد العودة من الاستراحة، لكن ساسولو انتفض وسجل هدفين عبر فيليب ديوريتشيتشو جيريمي بوجا.

وشهدت الدقائق الاخيرة، شد في الأعصاب لكافة المتابعين، حيث كان الخوف يسيطر علي كتيبة كونتي، قلقاً من اقتناص اي تعادل مفاجئ لساسولو. 

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر بينما يتفوق بأربع نقاط على أتلانتا الثالث في جدول الترتيب.

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مصر مساء الانوار اليوم الانتر

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