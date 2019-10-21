Advertisements
Advertisements

عاجل.. حقيقة وجود توأم لـ"راجح" قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
محمود البنا
محمود البنا
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
كشف عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ "شهيد شهامة"، تفاصيل عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، مشيرًا إلى أن الجلسة عقدت في غرفة خاصة بمحكمة شبين الكوم الكلية باعتبارها محكمة طفل.

وأشار "نصير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه قد أخليت قاعة الجلسة تماما من المحامين والإعلاميين، ولم يتبق فيها إلا محامي المجني عليه، ومحامي المتهمين.

وأضاف أن المتهمين الأربعة كان شكلهم طبيعي جدا شأنهم شأن أي متهمين، ولكن كانت تظهر عليهم ملامح القلق، منوهًا بأن المحكمة سألت المتهمين الأربعة: "هل قتلتم محمود البنا"، فأنكر المتهمين التهمة.

وقال إن أسرة المجني عليه ومحاميه لديهم يقين من كون المتهمين جميعا دون السن الطفولة، وأن المحكمة المختصة هى محكمة الطفل، ولكن ما يؤثر عليهم أن الشارع المصري مازال مصرا على أن الجناة فوق السن الطفولة، كاشفا أنه تردد أن المتهم محمد راجح له شقيق توأم يدعى أحمد، معلقا: "تحريت عن الأمر بعد المحاكمة ولقيت مفيش توأم على الإطلاق".

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محاكمة راجح راجح قاتل توك شو توأم راجح المتهم محمد راجح اعدام راجح إعدام راجح حق البنا فين

موضوعات متعلقة

عاجل.. تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا إلى 27 أكتوبر

عاجل| "راجح قاتل".. تعرف على موعد الجلسة المقبلة لمحاكمة قتلة "شهيد الشهامة"

عاجل| "راجح قاتل".. تعرف على أسباب تأجيل قضية المتهمين بقتل "شهيد الشهامة"

"راجح قاتل".. ماذا طلب محامي "شهيد الشهامة" أمام المحكمة؟

كواليس الجلسة الأولى لمحاكمة راجح وأعوانه قتلة شهيد الشهامة

عاجل.. مفاجأة من محامي "شهيد الشهامة" في قضية راجح أمام جنايات شبين الكوم

القصة الكاملة لـ تأجيل محاكمة راجح أمام جنايات شبين الكوم (صور)

عاجل.. أسباب تأجيل محاكمة راجح في قضية "شهيد الشهامة" (تفاصيل جديدة)

"سلم سري لخروج المتهم وبكاء هستيري".. كواليس جلسة محاكمة "راجح قاتل ضحية الشهامة

محامي أسرة محمود البنا يكشف تفاصيل جديدة عن قضية "شهيد الشهامة"

أخبار تهمك

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ حوالي 10 ساعات

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: "أنا رفضت ريال مدريد"

منذ حوالي 5 ساعات

ستريم Online بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت bein goal بدون تقطيع ماتش مانشستر ضد ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status