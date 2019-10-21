عاجل.. حقيقة وجود توأم لـ"راجح" قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية



وأشار "نصير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه قد أخليت قاعة الجلسة تماما من المحامين والإعلاميين، ولم يتبق فيها إلا محامي المجني عليه، ومحامي المتهمين.



وأضاف أن المتهمين الأربعة كان شكلهم طبيعي جدا شأنهم شأن أي متهمين، ولكن كانت تظهر عليهم ملامح القلق، منوهًا بأن المحكمة سألت المتهمين الأربعة: "هل قتلتم محمود البنا"، فأنكر المتهمين التهمة.



وقال إن أسرة المجني عليه ومحاميه لديهم يقين من كون المتهمين جميعا دون السن الطفولة، وأن المحكمة المختصة هى محكمة الطفل، ولكن ما يؤثر عليهم أن الشارع المصري مازال مصرا على أن الجناة فوق السن الطفولة، كاشفا أنه تردد أن المتهم محمد راجح له شقيق توأم يدعى أحمد، معلقا: "تحريت عن الأمر بعد المحاكمة ولقيت مفيش توأم على الإطلاق".



كشف عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ "شهيد شهامة"، تفاصيل عقد أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، مشيرًا إلى أن الجلسة عقدت في غرفة خاصة بمحكمة شبين الكوم الكلية باعتبارها محكمة طفل.