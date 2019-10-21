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ماذا قال لاعبو شبان قنا عقب الخسارة أمام بنى سويف

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد الحسيني
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سقط الفريق الكروى الاول بنادى شبان قنا الرياضى أحد اندية المجموعة الاولى بدورى القسم الثاني مباراته الافتاحية امام مضيفه بنى سويف الرياضى برباعية نظيفة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالمجموعة الأولى .

وجاءت اهداف بنى سويف عن طريق محمود بكرى " هدفين " وحسام البدرى وحسام عيسى .

و قال كمال الزينى المدير الفنى لشبان قنا : بداية لدورى القسم الثانى جاءت صعبة للفريق خاصة فى كون صعودها حديثا للمسابقة ومواجهة فريق قوى كان أهم المنافسين للصعود للدورى الممتاز بالموسم الماضى.

وأضاف قائلا : هناك فارق إمكانيات مادية وفنية وخبرات كبيرة رجحت كفة الفريق السويفى اهم المرشحين للصعود بالموسم الجديد.

فيما قال أحمد حمودى لاعب شبان قنا : نتمنى من الجماهير مساندتنا بالفترة القادمة وغلق ملف المباراة وتقديم عرض ونتيجة جيدة أمام بترول اسيوط بالجولة الثانية .

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