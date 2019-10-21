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خبير مائي: مصر تستهلك 65 مليار متر مكعب مياه في الزراعة سنويا (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:43 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عادل عبد الحميد علوان، أستاذ مساعد الأراضي والمياه بمركز بحوث الصحراء، إن مصر تستهلك 65 مليار متر مكعب في الزراعة في السنة، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية في طرق الرى.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن المياه المحلاة لا يمكن أن تغني أن مياه نهر النيل؛ لأنه أساس الحياة، مشيرًا إلى أن المياه المحلاة في مصر تستخدم في المناطق الساحلية.

ولفت إلى أن استخدام المياه المحلاة في الزراعة امر مكلف ولذلك لاغنى عن نهر النيل، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل جذري لأزمة الري للزراعة، حيث تعانى مصر عجزا رهيبا فى المياه بسبب سوء الاستخدام.

وأوضح أستاذ مساعد الأراضي والمياه بمركز بحوث الصحراء أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، ولا يمكن الاستغناء عنها، ويجب أخذ التدابير اللازمة لمنع كارثة نقصها.

ونوه "علوان" إلى أن احتياجات مصر الصناعية والمنزلية من المياه سنويًّا 80 مليار متر مكعب مياه؛ منها 65 مليارًا في الزراعة، معلقًا: "مصر تعوض هذا الفارق حاليًّا من خلال المياه الجوفية والمعالجة والأمطار والمحلاة".

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الكلمات المفتاحية

نهر النيل الزراعة في مصر أزمة المياه

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