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اسعار الدولار اليوم الإثنين 21/10/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس بعد سلسة التراجعات

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار أمام الجنيه
الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
تباين اداء اسعار الدولار فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليستقر فى البنوك الحكومية ويتراجع بنحو قرش فى البنوك مما يعد حالة استقرار نسبى يمر بها سعر الدولار بعد فترة كبيرة من التراجع، وسجل متوسط سعر الدولار 16.20 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.


سعر الدولار مقابل الجنيه 
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، فيما سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

 اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك

 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.1606

16.2883

اسعار الدولار في بنك مصر

16.18

16.28

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.18

16.28

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.18

16.28

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.17

16.27

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.16

16.26

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫19

16.29

اسعار الدولار في بنك عودة

16.18

16.28

 



اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو16.16 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، 16.28 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، 16.27 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.19جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.


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