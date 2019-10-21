اسعار الدولار اليوم الإثنين 21/10/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس بعد سلسة التراجعات

تباين اداء اسعار الدولار فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليستقر فى البنوك الحكومية ويتراجع بنحو قرش فى البنوك مما يعد حالة استقرار نسبى يمر بها سعر الدولار بعد فترة كبيرة من التراجع، وسجل

تباين اداء اسعار الدولار فى مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليستقر فى البنوك الحكومية ويتراجع بنحو قرش فى البنوك مما يعد حالة استقرار نسبى يمر بها سعر الدولار بعد فترة كبيرة من التراجع، وسجل متوسط سعر الدولار 16.20 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه