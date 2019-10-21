اسعار الدولار اليوم الإثنين 21/10/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس بعد سلسة التراجعات
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.1606
|
16.2883
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.18
|
16.28
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.18
|
16.28
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.18
|
16.28
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.17
|
16.27
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.16
|
16.26
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
١٦٫19
|
16.29
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.18
|
16.28
اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو16.16 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، 16.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، 16.27 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.19جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.