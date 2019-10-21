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مقتل 3 أشخاص على الأقل في أعمال شغب بتشيلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:25 ص
بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قالت السلطات التشيلية إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجمات الحريق العمد علي متجر للبقالة في سانتياغو عاصمة تشيلي، وأطلق الجنود النار على شخصين خلال عملية لاحتجاز اللصوص، بينما دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثاني واشتدت حدتها بعد إعلان حالة الطوارئ.

وقال حاكم المدينة إنه كان هناك طريق مسدود للنقل في المدينة وفوضى في المطار الدولي، حيث تم تعليق أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى سانتياغو لأن أفراد الطاقم وموظفي المطار لم يتمكنوا من العمل.

كما غمرت سانتياغو ومدن تشيلية أخرى أعمال شغب استمرت عدة أيام، حيث دفعت الاحتجاجات على زيادة تكاليف النقل العام الرئيس سيباستيان بينيرا إلى عكس الحركة وإعلان حالة الطوارئ.

وقالت حاكم سانتياغو كارلا روبيلار اليوم الأحد إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم قبل يوم من قيام المتظاهرين بإضرام النار في سوبر ماركت في حي سان برناردو جنوب المدينة.

وقال وزير الداخلية التشيلي أندريس تشادويك في وقت لاحق إن شخصين توفيا في السوبر ماركت، بينما كان أحدهما في المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.

وقال المدعي العام كزافييه أرمينداريز إن شخصًا رابعًا توفي في حريق آخر في سوبر ماركت في ماتوكانا بوسط سانتياغو.

وبحلول منتصف بعد ظهر اليوم الأحد، قال ممثلو الادعاء إن 1462 شخصًا وجهت إليهم تهم تتعلق باحتجاجات ذلك اليوم، 614 منهم في سانتياغو.

وأعقب ذلك 179 حالة اعتقال في سانتياغو.

وقال تشادويك إنه تم احتجاز أكثر من 240 شخصًا بسبب انتهاكهم الساعة 10 مساءً، حتى الساعة السابعة صباحًا، فرض حظر التجول على العاصمة التي أُعلنت مساء السبت، وهي الأولى منذ نهاية دكتاتورية أوغستو بينوشيه بين عامي 1973 و1990.

وقال وزير الداخلية إنه لا يمكنه استبعاد تمديد حالة الطوارئ التي أعلنتها سانتياغو لتشمل مناطق فالبارايسو وبيو وكوكيمبو وأوهيجينز.

كما قالت السلطات العسكرية بتفويض من بينيرا بإعادة تنظيم النظام في سانتياغو اليوم الأحد إنها أطلقت النار وأصابت شخصين قبل الفجر في حي لا بينتانا الفقير أثناء محاولة لاعتقال أشخاص قاموا بنهب متجر للبقالة أثناء حظر التجول.

وقال الجيش في بيان ان أحد الجرحى كان راكبا في سيارة كانت تقود قافلة عسكرية وفشل في الاستجابة للطلقات التحذيرية بينما كان الآخر متفرجا.

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الكلمات المفتاحية

هجمات شيلي سانتياغو حريق عمد أعمال شغب

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