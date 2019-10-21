عاجل.. وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو قبل هذا الموعد (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الطلاب يحصلون على 97% دعم على قيمة تذكرة مترو الأنفاق، أي يدفعون 3% من قيمة التذكرة، وذوي الاحتياجات الخاصة يدفعون 2% فقط من قيمة التذكرة.



وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن لديه تعليمات واضحة وصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا تحريك لأسعار التذاكر، خاصة وأن عملية التطوير لم تكتمل.



وأضاف وزير النقل، "والله أنا عندي تعليمات واضحة وصريحة أن مفيش زيادة في أسعار التذاكر مطلقا على الأقل في 6 أو 7 شهور القادمين، وهنرجع للشعب، ونقولهم التكلفة الحقيقية للتشغيل".

