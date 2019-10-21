Advertisements
Advertisements

عاجل.. وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو قبل هذا الموعد (فيديو)

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
مترو
مترو
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الطلاب يحصلون على 97% دعم على قيمة تذكرة مترو الأنفاق، أي يدفعون 3% من قيمة التذكرة، وذوي الاحتياجات الخاصة يدفعون 2% فقط من قيمة التذكرة.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن لديه تعليمات واضحة وصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا تحريك لأسعار التذاكر، خاصة وأن عملية التطوير لم تكتمل.

وأضاف وزير النقل، "والله أنا عندي تعليمات واضحة وصريحة أن مفيش زيادة في أسعار التذاكر مطلقا على الأقل في 6 أو 7 شهور القادمين، وهنرجع للشعب، ونقولهم التكلفة الحقيقية للتشغيل".

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رفع أسعار تذاكر المترو توك شو تذاكر المترو الرئيس السيسي أسعار المترو

موضوعات متعلقة

(من 10 قروش لـ 7 جنيهات) .. رحلة تذكرة المترو مع زيادة الأسعار

مصر × يوم.. "مترو الأنفاق": الزيادة في سعر التذكرة تصب في مصلحة المرفق

نقل البرلمان: وزير النقل معذور في قرار زيادة أسعار تذاكر المترو

وزير النقل: لن أتراجع عن قرار رفع سعر تذاكر المترو

مساعد وزير النقل: "إحنا متأخرين 15 سنة على زيادة أسعار تذاكر المترو"

بعد زيادة أسعار التذاكر.."عبدالهادي": "هتلف المترو كله بـ10 جنيه"

"النقل" تكشف حقيقة دراسة زيادة أسعار تذاكر واشتراكات القطارات والمترو

عاجل.. إغلاق محطة مترو السادات للصيانة

أخبار تهمك

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: "أنا رفضت ريال مدريد"

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على رسالة صلاح لحسام البدري بعد الغياب أمام مانشستر يوناتيد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ماتش اليوم NOW مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ماتش ليفربول ضد مانشستر يونايتد Yalla ShooT كورة لايف ليفربول NOW

منذ حوالي 10 ساعة
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

خطأ طبي فادح في علاج محمود الخطيب

01:07 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status