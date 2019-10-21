ساديو ماني يصدم صلاح وفان دايك ويختار الأفضل في العالم

صدم السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي الجميع اليوم الأحد 20 أكتوبر بإختياره لأفضل لاعب في العالم الفترة الأخيرة.

ماني يختار ميسي الأفضل

وتفاجئ الجميع من عدم قيام ماني بإختيار أحد الثنائي المصري محمد صلاح أو الهولندي فيرجيل فان دايك صديقيه بالفريق ليكون الأفضل في العالم حاليا.





وقال ماني في تصريحات صحفية عن رأيه في الأفضل في العالم حاليا: "فان دايك لاعب عظيم لكن أنا آسف يا فيرجيل ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم حاليا".





يذكر أن فان دايك كان قد حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019 منذ فترة متفوقا على ميسي وكريستيانو رونالدو.





ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.