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روسيا: أمريكا مهتمة بالحفاظ على معاهدة "الأجواء المفتوحة"
الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:40 م
وكالات
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أوضحت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي مهتم بالحفاظ على معاهدة "الأجواء المفتوحة"، وقدم طلبا لإجراء 21 رحلة مراقبة فوق روسيا في عام 2020.
هذا وأعلن سيرجي ريجكوف، رئيس المركز الوطني للحد من الأخطار النووية، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بطلب لإجراء 21 رحلة مراقبة فوق روسيا في عام 2020، من أصل 38 رحلة تنص عليها معاهدة "الأجواء المفتوحة"، وبالتالي فإن مصلحة الجيش الأمريكي في الحفاظ على الاتفاق واضحة.
وقال ريجكوف، في مقابلة مع صحيفة القوات المسلحة "النجمة الحمراء": إن "من بين 38 رحلة مراقبة مجدولة فوق روسيا في عام 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن 21 رحلة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة أجرت من عام 2017 الى2018، 16 رحلة مراقبة فوق روسيا."
هذا وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة.
والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول، الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة، وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو عام 2001.
وزارة الدفاع الروسية
هي الوزارة الممارسة للسلطة الإدارية والعملياتية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، وزير الدفاع الحالي هو سيرجي شويجو.
وزير الدفاع هو رأس قيادة كل القوات المسلحة، ويخدم تحت قيادة رئيس الاتحاد الروسي، وهو بدوره يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، ويمارس وزير الدفاع بحكم منصبه السلطة العملياتية والإدارية اليومية على القوات المسلحة، وتطبق هيئة الأركان، وهي الجهاز التنفيذي في الوزارة، تعليمات الوزير العملياتية وقراراته، ويمارس دوما الدولة سلطة تشريعية على القوات المسلحة من خلال الحكومة، وهي المسؤولة عن الحفاظ على القوات المسلحة على درجة مناسبة من الاستعداد القتالي.
يقع المبنى الرئيسي للوزارة، المبني في عقد 1980، في ميدان أربتسكايا، بالقرب من شارع أربات، والمركز الوطني لإدارة الدفاع هو الهيئة الأعلى المسؤولة عن إدارة الوزارة والإشراف على القوات المسلحة، ويقع مبنى هذا المركز في فرونزه نابرجنايا.
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