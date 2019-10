"لايف ستايلز ستديوز" تختار رنا سماحة "أميرة الحب" امام ملك جمال لبنان

أيام قليلة تطرح شركة لايف ستايلز ستديوز، كليب المطربة الشابة رنا سماحة، أغنيتها الجديدة "أميرة الحب"، التى صورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت مع المخرج اللبناني عادل سرحان.





ويظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، "أميرة الحب" وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع الموزع التركي الشهير صوات ايدوجان.





يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.





رنا سماحة هي مغنية مصرية، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع، طرحت عدة أغنيات كانت أولاها "غلطت من الأول"، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090.





بدايتها الفنية





بدأت رنا مشوارها الفني في سن صغيرة، حيث كانت تغني في الإذاعة المدرسية، وقدمتها والدتها لبرامج المواهب بالقناة الثالثة المصرية، ثم اشتركت في فرقة سيد درويش مع محمد حسن درويش، وتطورت موهبتها كثيرًا، وفي المرحلة الثانوية دخلت مسرح ابن خلدون، كما قدمت مسرحية "إيزيس" بمعهد الموسيقى العربية وغنت رنا بعض الأغاني فيها. والتحقت رنا بمعهد الموسيقي العربية، إلا أنها أجلت استكمال الدراسة عامًا بعد عام، وقررت المضي في الحياة الفنية.





ستار أكاديمي





شاركت رنا في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت منقطة الخطر مرتين أنقذها فيهما الجمهور، قبل أن تدخل للمرة الثالثة في البرايم الرابع عشر وتخرج من المسابقة. وبعودتها لمصر بعد الحفل الختامي كان في انتظارها العديد من المعجبين في المطار.





برامج تلفزيونية





كانت البداية التلفزيونية لها عندما عملت مذيعة لأول مرة أثناء مشاركتها في برنامج أجمل سنين عمرنا ، وأثناء مشاركة رنا في البرنامج تعاقدت على المشاركة في تقديم برنامج البنات ميعرفوش يكدبوا، والذي استمر 4 حلقات فقط قبل أن يتوقف لأسباب إنتاجية.





أغانيها





مكسوف، غلطت من الأول، اتخضيت، واحدة قريبة، مريض نفساني، غيري على كيفك، مسبب الأسباب، مخلوقة ليه، عايشة ع اليوم، مش ضعيفة، تاريخ جديد، بص في ورقتك، مصر اللي بجد، اعمل خير مع محمد عباس في مصر، بس مع مينا عطا، عيش حياتك مع مينا عطا، تراب امشير، قعدة عيله، بنا خير، اضحك مع مينا عطا، Here We Are مع ماريتا الحلاني، واحمد شوقي وقصي عدت هوا.