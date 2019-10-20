Advertisements
Advertisements

"لايف ستايلز ستديوز" تختار رنا سماحة "أميرة الحب" امام ملك جمال لبنان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:29 م
رنا سماحة
رنا سماحة
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
أيام قليلة تطرح شركة لايف ستايلز ستديوز، كليب المطربة الشابة رنا سماحة، أغنيتها الجديدة "أميرة الحب"، التى صورتها على طريقة الفيديو كليب في بيروت مع المخرج اللبناني عادل سرحان. 

ويظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، "أميرة الحب" وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع الموزع التركي الشهير صوات ايدوجان. 

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.

رنا سماحة هي مغنية مصرية، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع، طرحت عدة أغنيات كانت أولاها "غلطت من الأول"، وتعمل حاليًا كمذيعة في راديو 9090.

بدايتها الفنية 

بدأت رنا مشوارها الفني في سن صغيرة، حيث كانت تغني في الإذاعة المدرسية، وقدمتها والدتها لبرامج المواهب بالقناة الثالثة المصرية، ثم اشتركت في فرقة سيد درويش مع محمد حسن درويش، وتطورت موهبتها كثيرًا، وفي المرحلة الثانوية دخلت مسرح ابن خلدون، كما قدمت مسرحية "إيزيس" بمعهد الموسيقى العربية وغنت رنا بعض الأغاني فيها. والتحقت رنا بمعهد الموسيقي العربية، إلا أنها أجلت استكمال الدراسة عامًا بعد عام، وقررت المضي في الحياة الفنية.

ستار أكاديمي

شاركت رنا في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت منقطة الخطر مرتين أنقذها فيهما الجمهور، قبل أن تدخل للمرة الثالثة في البرايم الرابع عشر وتخرج من المسابقة. وبعودتها لمصر بعد الحفل الختامي كان في انتظارها العديد من المعجبين في المطار.

برامج تلفزيونية

كانت البداية التلفزيونية لها عندما عملت مذيعة لأول مرة أثناء مشاركتها في برنامج أجمل سنين عمرنا ، وأثناء مشاركة رنا في البرنامج تعاقدت على المشاركة في تقديم برنامج البنات ميعرفوش يكدبوا، والذي استمر 4 حلقات فقط قبل أن يتوقف لأسباب إنتاجية.

أغانيها 

مكسوف، غلطت من الأول، اتخضيت، واحدة قريبة، مريض نفساني، غيري على كيفك، مسبب الأسباب، مخلوقة ليه، عايشة ع اليوم، مش ضعيفة، تاريخ جديد، بص في ورقتك، مصر اللي بجد،  اعمل خير مع محمد عباس في مصر، بس مع مينا عطا، عيش حياتك مع مينا عطا، تراب امشير، قعدة عيله، بنا خير، اضحك مع مينا عطا، Here We Are مع ماريتا الحلاني، واحمد شوقي وقصي عدت هوا.

أخبار تهمك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن اليون القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

موضوعات متعلقة

بفستان منقوش بالورد وضحكة ساحرة.. رنا سماحة تخطف الأنظار بأحدث إطلالتها

أحدث ظهور لـ رنا سماحة ومينا عطا

رنا سماحة: سعيدة بمشاركتي في دار الأوبرا

نداء شرارة تشارك رنا سماحة غناء "يا حبيبتي يا مصر" بحفل دار الأوبرا

نداء شرارة تنهي فقرتها الغنائية بديو غنائي مع رنا سماحة في حفل دار الأوبرا

رنا سماحة بإطلالة جديدة فكيف بدت؟

رنا سماحة تبدأ يومها بإطلالة هادئة على "إنستحرام"

إطلالة جديدة لرنا سماحة في أندونيسيا

أخبار تهمك

الحرب تشتعل.. مخطط ناري من الأهلي للرد على تهديد اتحاد الكرة

منذ ساعتين

رابط alostora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مباراة MOHAMED SALAH بث مباشر مباراة LIVERPOOL كورة ستار

منذ حوالي 8 ساعات

حسام البدري يفاجئ محمد صلاح

منذ نصف ساعة

نجم الزمالك السابق ساخرا من حارس الأهلي: "أنا رفضت ريال مدريد"

منذ حوالي 4 ساعات
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:34 م

كورة ستار NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول

تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

05:09 م

لايف ostora: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا شوت اونلاين ماتش مانشستر وليفربول مباشر الي

05:52 م

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora كورة جول KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ليفربول

05:30 م

شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

06:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status