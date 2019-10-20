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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 149.12 نقطة ليقفل عند مستوى 7784.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 172 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وأسيج، وجبل عمر، وإعمار الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التعاونية، ووقت اللياقة، والوطنية للتعليم، وإكسترا، والمتقدمة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 2.61%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 20.69 نقطة ليقفل عند مستوى 3664.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 474 صفقة.

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