ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة السابعة

انتهت مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بـ8 لقاءات مثيرة:-





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب ختام الجولة السابعة:-





-مباراة الهلال وضمك





حقق الهلال فوزا ثمينا على نظيره ضمك، بثلاثية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وافتتح جيوفينكو أهداف الهلال عند الدقيقة 22، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ضمك.





كما أحرز مهاجم الهلال الفرنسي جوميز الهدف الثاني عند الدقيقة 55، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك حارس ضمك.





وسجل البرازيلي ادواردو يحرز الهدف الثالث لصالح الزعيم عند الدقيقة 68؛ ليعلن الحكم عقب انتهاء اللقاء فوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد.





-مباراة الاتفاق والشباب





فاز فريق الاتفاق على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم، مساء أمس السبت، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.





وافتتح سيبا أهداف أول اللقاء لصالح الشباب عند الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العاصمي.





وأدرك سيدريك هدف التعادل في الدقيقة 71، قبل أن يسجل الشباب الهدف الثاني عن طريق جوانكا عند الدقيقة 74.





-مباراة الأهلي والتعاون





حقق الأهلي فوزا ثمينا أمام ضيفه التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة؛ ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وافتتح هيلدون راموس أهداف اللقاء لصالح التعاون عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.





وأحرز عبدالفتاح عسيري هدف التعادل لأصحاب الأرض بتمريرة حاسمة استقرت في شباك التعاون، عند الدقيقة 22.





كما سجل دجانيني تفاريس ثاني أهداف الأهلي؛ من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك التعاون عند الدقيقة 44.





واختتم عمر السومة أهداف اللقاء؛ بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 70؛ ليعلن الحكم عقب انتهاء المباراة فوز الأهلي أمام التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف.





مباراة النصر والرائد





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزا ثمينا على مضيفه الرائد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وسيطر فريق النصر، بشكل كبير خلال الشوط الأول لكن تألق الدلوي الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد منع العالمي من التسجيل في أكثر من محاولة.





وافتتح حمد الله أهداف اللقاء لصالح النصر، عند الدقيقة 18 بتمريره من داخل منطقة الجزاء ليضعها على يسار حارس الرئد.





وأحرز يحيى الشهري الهدف الثاني للنصر؛ من ضربة رأسية حاسمة استقرت في شباك الرائد عند الدقيقة 90 +3





وبهذا الهدف يكون حمد الله قد استطاع أن يبطل أثر النحس الذي لازمه منذ بداية الموسم؛ حيث كان يعاني من تراجع في المستوى التهديفي بشكل ملحوظ، إذ شارك الدولي المغربي في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا في شباك ضمك بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقه الكبير العام الماضي.





يذكر أن حمد الله كان قد توج بجائزة هداف الدوري في الموسم الماضي برضيد 34 هدفًا، إلى جانب جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.





-مباراة أبها والفيحاء





تعادلا فريقا أبها وضيفه الفيحاء، بهدف لمثله، اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.





أحرز صالح العباس أول أهداف اللقاء لصالح أبها عند الدقيقة 10، بينما سجل التشيلي روني فرنانديز التعادل للفيحاء عند الدقيقة 58 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك أبها.





-مباراة الفتح والعدالة





حقق فريق الفتح فوزا ثمينا على نظيره العدالة، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وافتتح أول أهداف اللقاء لاعب الفتح ميشال جانوتا فيما سجل غوستاف ويكهايم الهدف الثاني عند الدقيقة 41.





وأحرز ميتشيل تي فريدي الهدف الثالث للفتح عند الدقيقة 43، وقبل انتهاء الشوط الأول سجل مروان سعدان الثالث من ضربة جزاء.





وفي الشوط الثاني، أحرز حسين أحمد العيسى هدفًا للعدالة في الدقيقة 83، فيما أحرز تي فريدي هدفه الثاني له والخامس للفتح





وسجل كاروليس أندريا الهدف الثاني للعدالة عند الدقيقة 87، والثالث في الدقيقة 90+5.





-مباراة الاتحاد والوحدة





تلقى نادي الاتحاد هزيمه أمام مضيفه الوحدة بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وأحرز ماركوس غوليرمي هدف المباراة الوحيد لصالح الوحدة، عند الدقيقة 33، بتمريره حاسمه استقرت في شبالك الاتحاد.









-الفيصلي والحزم





فاز فريق الفيصلي على ضيفه الحزم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وأحرز هدف اللقاء الوحيد خالد الغامدي لصالح الفيصلي، بضربة رأسية استقرت حارس الحزم، عند الدقيقة 58.





ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي :-





1-الهلال برصيد 19 نقطة

2- الوحدة جدة برصيد 15 نقطة

3- الأهلي برصيد 14 نقطة

4- الفيصلي برصيد 14 نقطة

5-الفيصلي برصيد 12 نقطة

6- النصر برصيد 11 نقطة

7- الحزم برصيد 10 نقاط

8- الاتحاد برصيد 9 نقاط

9- أبها برصيد 8 نقاط

10- العدالة برصيد 7 نقاط

11- التعاون برصيد 7 نقاط

12- الاتفاق برصيد 6 نقاط

13- الفيحاء برصيد 6 نقاط

14- الرائد برصيد 5 نقاط

15- الفتح برصيد 4 نقاط

16- ضمك برصيد 4 نقاط



